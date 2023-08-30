În România există multe locuri uimitoare, dar multe dintre ele sunt puțin cunoscute publicului larg. În acest sens, județul Harghita are o adevărată comoară turistică. Toplița, spre exemplu, este singura cascadă cu apă termală din România și a doua de pe întreg continentul european.
Cascada Toplița
Situată la poalele Munților Gurghiu, la malul râului Mureș și într-una dintre cele mai friguroase zone din țară, cascadela Toplița este o adevărată minune a naturii. În ciuda temperaturilor scăzute ale zonei, apa cascadei rămâne fierbinte chiar și în timpul iernii, înghețând rar sau deloc, oferind turiștilor o experiență unică și de neuitat.
Cascada cu apă termală de la Toplita a fost declarată monument al naturii, arie protejată de interes național și rezervație naturală de tip biologic și peisagistic.
Suprafața totală a rezervației este de 0,5 hectare. Apa cascadei ajunge la o temperatură de 27 de grade și este foarte bogată în calciu.
Aspectul deosebit al cascadei se datorează culorilor schimbătoare cu care-ți încântă privirea. Culorile deosebite reflectate de apă (de la alb la brun închis) se explică prin prezența travertinului din straturile inferioare, aflat într-un proces continuu de depunere. Cascada este alimentată de izvoarele stațiunii Bradul.
Una dintre caracteristicile sale unice este că apa cascadei îngheață foarte rar sau chiar deloc, păstrându-și temperatura caldă chiar și în mijlocul iernii, scrie visitharghita.com.
Cascada Clocota
Cascada Clocota se află la marginea stațiunii balneare Geoagiu-Băi, din judetul Hunedoara, și este una dintre cele mai frumoase din judet. Cascada se află la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de Deva, fiind locul unde se întâlnesc mai multe izvoare termale.
Accesul se poate face pe două căi, respectiv pe poteca ce coboară din drumul ce duce spre orașul Geoagiu sau prin stațiune, pe o străduță îngustă ce se desprinde de drumul din centrul civic al stațiunii. Cascada Clocota se formează pe râul Clocota, deși nu are dimensiuni mari, impresionează prin cădere și amplasament, scrie gohunedoara.com.
Geoagiu Băi, este o stațiune balneoclimaterică permanentă situată la 18 kilometri nord de Orăștie și 46 de kilometri nord-est de municipiul Deva, într-o zonă deluroasă, la o altitudine de 350 de metri, situată în depresiunea omonimă de la poalele Munților Metaliferi, la confluența râului Geoagiu cu Mureșul.
Satul Geoagiu Băi a fost atestat documentar în anul 1805. În anul 1885 s-au înregistrat aproape 900 de vizitatori veniți la cură balneară. Factorii naturali de cură constau în ape minerale alcaline, ușor sulfuroase, bicarbonatate, magneziene, mezotermale și termale (29 – 32 grade C); nămol de turbă, feruginos, climat sedativ. Indicații terapeutice: afecțiuni ale aparatului locomotor (reumatism, nevralgii); afecțiuni ginecologice, boli de nuriție și metabolice; afecțiuni dermatologice hepatită, colicistită cronică.
Aerul ozonat și mereu împrospătat de brizele montane recomandă stațiunea și pentru tratamentul unor boli ale sistemului nervos, în stări de oboseală, surmenaj, anemii, nevroze.