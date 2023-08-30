Publicat 30 aug. 2023, 19:57 Actualizat 20 nov. 2026, 15:11

În România există multe locuri uimitoare, dar multe dintre ele sunt puțin cunoscute publicului larg. În acest sens, județul Harghita are o adevărată comoară turistică. Toplița, spre exemplu, este singura cascadă cu apă termală din România și a doua de pe întreg continentul european.

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