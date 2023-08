Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate vedea cum unele șuruburi nu sunt strânse deloc, putând fi scoase cu mâna. Alte șuruburi sunt strânse, dar sunt strânse atât de slab încât pot fi desfăcute cu mâna. „Ce ai făcut, mă nene, mă? Tot podul așa este. Nimic nu-i strâns. E făcut la fantezie”, susține autorul filmării.

Reacția unui europarlamentar

Europarlamentarul USR Vlad-Marius Botoş, vicepreşedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională, a făcut public, printr-un comunicat de presă, faptul că a trimis miercuri o scrisoare comisarului Elisa Ferreira, responsabil pentru Coeziune şi Reformă în cadrul Comisiei Europene, cu privire la respectarea cerinţelor de siguranţă în ceea ce priveşte Podul de la Brăila, construit cu fonduri europene.



"Subiectul acestei scrisori este respectarea standardelor de siguranţă în construcţii în ce priveşte Podul de la Brăila, un mare proiect de infrastructură inaugurat finanţat cu contribuţia fondurilor europene. Inaugurat cu mare fast de către autorităţile publice, Podul suspendat peste Dunăre din zona Brăila este subiectul unor ştiri şi al unor postări pe paginile de social media care arată că acesta ar avea porţiuni ce nu sunt în concordanţă cu siguranţa la care oamenii au dreptul să o aştepte", se arată în comunicatul de presă remis de Vlad-Marius Botoş, citat de Agerpres.



Europarlamentarul USR Vlad-Marius Botoş i-a solicitat comisarului european Elisa Ferreira informaţii cu privire la respectarea cerinţelor de siguranţă pe care trebuie să le respecte toate proiectele finanţate din fondurile Uniunii Europene, "pentru a face lumină în acest subiect controversat".

"Consider că este datoria mea să acţionez atâta vreme cât am pârghiile oficiale pentru aflarea de informaţii corecte şi clare cu privire la acest subiect. Nerespectarea măsurilor de siguranţă, şuruburi neadecvate, asfalt turnat defectuos, ar putea avea efecte dezastruoase asupra celor care utilizează podul. Trebuie să ştim cât mai repede dacă informaţiile care circulă acum în presă sunt adevărate, dacă podul este un pericol pentru a remedia cât mai curând situaţia. Voi urmări subiectul acesta şi voi încerca să aflu informaţiile pe căi formale şi informale pentru că ar putea fi viaţa unor oameni în joc", a mai spus europarlamentarul USR.

Ce spune CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat pe 11 august că denivelările apărute în asfaltul de pe podul suspendat peste Dunăre sunt generate de nerespectarea restricţiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse în zilele caniculare.



"Pe rampa de acces au apărut nişte denivelări. În principal, au fost identificate cauzele pentru care ele s-au produs, vorbesc aici despre o depăşire de tonaj, nu s-a respectat tonajul de către autovehiculele care au circulat pe acest pod, pe de o parte. Pe de altă parte, ştiţi că am avut o perioadă de vreme caniculară, iar în acele momente noi am impus restricţii de tonaj la 7,5 tone, restricţii care nu au fost respectate de operatorii economici care se ocupă de transportul de mărfuri. Cum ştiţi, podul acesta a fost dat în circulaţie, el din punct de vedere structural este în regulă, iar aceste mici deficienţe vor fi remediate de către antreprenorul lucrării, astfel încât, la momentul recepţiei, la terminarea lucrărilor, nu vor mai fi niciun fel de probleme", a declarat Pistol.



Întrebat cine ar fi trebuit să verifice tonajul autovehiculelor care circulă pe podul suspendat peste Dunăre, Cristian Pistol a precizat că atribuţiile revin Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

"Atribuţiile sunt ale unei alte autorităţi din cadrul ministerului, am discutat cu inspectorul şef de la ISCTR, iar dânsul a convocat echipele pe care le avea pentru a verifica tonajul. Denivelările vor fi remediate cu traficul deschis. Limita de tonaj se impune când sunt temperaturi ridicate, codul roşu şi codul portocaliu de vreme caniculară. Odată cu creşterea temperaturilor exterioare, ştiţi foarte bine că temperatura la asfalt este mult mai mare, iar pe pod, în momentul în care se ajunge în zona de rampă, autovehiculele au tendinţa de a frâna, moment în care se pot crea aceste mici probleme ale asfaltului", a mai spus Pistol.

Ce spunea Sorin Grindeanu despre siguranța podului

Referitor la acest subiect, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat pe 16 august, în cadrul unei conferinţe de presă, că denivelările de pe Podul peste Dunăre au apărut în special pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila.



"Să ştiţi că am trecut în acest weekend. Aşa cum ştiţi, am fost la Galaţi şi am mers şi pe pod pentru că văzusem unele articole în care se spunea că erau să sară camioanele în Dunăre, de la denivelări şamd. Eu vă rog să mergeţi dacă nu mă credeţi. Eu înţeleg exagerările şi înţeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru: la anumite temperaturi există restricţii de tonaj. Asta este, nu e doar pe podul de la Brăila. S-a ajuns la acele denivelări, în special pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila, cauzate de nerespectarea restricţiilor. Asta e ca şi iarna când dă CNAIR anunţ \"Nu mergeţi, că e drumul închis\" şi sunt nişte domni care merg şi după aia cer să vină să-i salveze statul român, că ştiţi că se întâmplă lucrurile astea, în fiecare iarnă", a declarat Grindeanu.

El a subliniat că trebuie respectate anumite reguli pe care CNAIR şi celelalte autorităţi le impun. Ministrul Transporturilor a mai spus că lucrările sunt în garanţie.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila - cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră - a fost inaugurat pe 6 iulie 2023. La ceremonie au participat, printre alţii, preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, premierul Marcel Ciolacu, şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, şi comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean.



Valoarea iniţială a proiectului a fost de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, fonduri externe nerambursabile, iar constructorul este Asocierea Astaldi S.P.A. - IHI Infrastructure System Co. Ltd.

