Neacșu acuză o „dublă măsură” în raport cu justiția

Într-o postare amplă pe pagina sa de socializare, Toni Neacșu a susținut că, prin declarațiile sale, Nicușor Dan s-ar situa „de partea celor care doresc să blocheze anchetele” și ar manifesta o atitudine selectivă în privința modului în care se aplică legea. Avocatul a amintit că aceiași politicieni care altădată criticau vehement „protejarea penalilor” de către alte partide, par să adopte acum o abordare diferită atunci când persoanele vizate fac parte din propriul cerc.

„Deci Nicușor Dan face zid împotriva justiției, blochează eventualele anchete. Până mai ieri urlau că PSD își protejează penalii și nu lasă justiția să cerceteze. Penalii noștri sunt buni și-i salvăm de justiție, doar ai lor sunt golani. Liviu Dragnea trebuie că râde în hohote acum și exclamă cu satisfacție: v-am spus eu, fraierilor!”, a scris avocatul în postarea sa.

Critică juridică asupra poziției președintelui

Toni Neacșu a explicat în mesajul său că decizia de a bloca o anchetă nu poate fi luată unilateral de către președinte, invocând prevederi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Conform acesteia, un astfel de demers presupune constituirea unei comisii de specialitate, formată din cinci experți independenți, care trebuie să analizeze obiectiv sesizarea și să formuleze recomandări tehnice. În lipsa unei asemenea proceduri, spune avocatul, orice decizie de blocare a anchetei ar echivala cu o ingerință directă în actul de justiție.

„Nicușor Dan ar trebui măcar legea să citeasca (Legea 115/1999, art. 16): nu ia decizia unilateral și nu se poate antepronunța. Trebuie sa întocmească o comisie din 5 experți care să analizeze independent sesizarea și să facă propuneri tehnice”, a mai scris Neacșu în postare.

Acuzații privind o posibilă „imunitate absolută”

Neacșu a avertizat asupra riscului ca, prin astfel de atitudini politice, anumiți membri ai Guvernului să devină practic intangibili în fața legii. El a remarcat, într-o notă critică, că o asemenea abordare ar putea conduce la o situație în care unii demnitari ar beneficia de o formă de protecție totală, „doar pentru că așa decide președintele”, transformându-l pe acesta într-un fel de „judecător suprem” al țării.

„Pentru ca altfel nu înseamna decât că membrii Guvernului (probabil mai puțin PSD-iștii) nu sunt ca toți muritorii, au imunitate absolută doar că așa vrea Nicușor Dan, primul procuror și judecător al țării, nu pot fi cercetați sau verificați dacă săvârșesc infracțiuni”, a mai scris Toni Neacșu.

Consecințe la nivel european

În finalul reacției sale, avocatul a subliniat că gestul lui Nicușor Dan ar putea avea implicații serioase și în plan extern. El a arătat că o astfel de intervenție politică asupra anchetelor penale ar putea fi analizată de Comisia Europeană în contextul monitorizării respectării statului de drept. Totodată, Toni Neacșu a sugerat că această situație ar putea influența negativ procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), întrucât poate fi percepută ca o abatere de la principiile independentei justiției.

„Abia aștept să vad ce părere are Comisia Europeană în cadrul monitorizarii pe statul de drept și mai ales ce impact va avea blocarea politică a anchetelor penale în cadrul procesului nostru de aderare la OCDE.”

