Venituri uriașe câștigă și Roxana Rizoiu, propunerea USR ca avocat al poporului, dar și actualul președinte al CCR, Simina Tănăsescu, și-a rotunjit veniturile cu încasările consistente de la stat. Toate trei au, conform declarațiilor de avere, sute de mii de lei în conturi și mai multe apartamente și terenuri atât în capitală, cât și prin restul țării.

Averea uriașă a propunerii USR pentru Avocatul Poporului

Oana Gheorghiu este în prezent cel mai bogat membru al actualului Guvern, arată raportul auditorului independent KPMG.

Oana Gheorghiu a încasat, în calitate de vicepreședintă a Asociației Dăruiește Viață, un salariu anual net de peste 264.000 de lei, echivalentul unui venit lunar de aproximativ 22.000 de lei, arată datelor din declarația de avere. Asta deși Gheorghiu s-a declarat extrem de nemulțumită de magistrații care câștigă de fapt aproape aceleași sume ca ea.

„România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente.”, a transmis vicepremierul - Oana Gheorghiu.

În locul lui Renate Weber, USR a anunțat că o susține pe Roxana Rizoiu, cea care i-a donat lui Nicușor Dan în campania prezidențială peste 120.000 de lei. Rizoiu s-a pensionat la 50 de ani și beneficiază în prezent de o pensie specială de aproximativ 28.000 de lei pe lună. Conform ultimei declarații de avere, are 5 terenuri, 5 apartamente, o casă în București și o casă de vacanță la Constanța. Iar în conturi are peste 441.000 de euro.

De cealaltă parte, Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României, a încasat anul trecut peste 420 de mii de lei din salariul de la CCR și aproape 150.000 de lei pentru funcția de lector de la Universitatea din București, potrivit declarației de avere.

Mai mult, Tănăsescu are economii în conturile bancare în valoare de peste 220.000 de euro, dar și mai multe proprietăți, precum două apartamente în București, un teren în județul Dâmbovița și un apartament moștenit în Galați. În plus, Simina Tănăsescu a trecut în declarația de avere și că deține bijuterii evaluate la 7.000 de euro.

Veniturile anuale uriașe ale șefei CCR

Salariu Curtea Constituțională a României: 420.609 RON

Salariu Universitatea din București: 146.932 RON

Drepturi de proprietate intelectuală: 5760 RON

Dobânzi bancare: 1967 RON

SURSA: DECLARAȚIE DE AVERE

Averea impresionantă a președintei CCR

Teren agricol (Samurcași, județul Dâmbovița): 850 mp;

Apartament în București – 84 mp, achiziționat în 2005;

Apartament în București – 98 mp, achiziționat în 2011;

Apartament în Galați – 50 mp, moștenit în 2023;

Bani în conturi curente și echivalente: 504.126 RON, 6.250 USD, 105.046 EUR

Bijuterii: 7.000 EUR

SURSA: DECLARAȚIE DE AVERE