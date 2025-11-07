Decizia a venit după ce mai multe familii au reclamat, încă din 2024, faptul că propriii copii au fost expuși la astfel de materiale toxice.

Mai multe rapoarte ale Senatului confirmă că algoritmul TikTok ar crea dependență, ar oferi acces facil minorilor și ar manipula opinia publică.

Compania respinge acuzațiile și susține că a investit în instrumente avansate de protecție pentru utilizatori, însă autoritățile franceze susțin că măsurile nu sunt suficiente.

Gigantul riscă sancțiuni severe și chiar pedeapsa cu închisoarea dacă acuzațiile se confirmă.