Trandafirul 2

Trasaturile care te caracterizeaza cel mai bine sunt dorinta de a avea grija si de a proteja pe toata lumea. De vreme ce iti pasa de securitatea si linistea celor pe care ii iubesti, faci tot ce poti sa iesi din situatiile care iti pot distruge calmul. Chiar daca aceasta pornire a ta nu este un lucru rau, s-ar putea ca in final sa „construiesti un zid” intre tine si restul lumii. Daca nu inveti sa-ti asumi riscuri nu te vei putea adapta schimbarilor viitoare. Aminteste-ti ca abilitatile si talentele tale pot schimba modul in care privesti lumea.

Trandafirul 3

Esti o persoana emotionala si in unele momente trebuie sa fii atent sa nu te lasi tarat de sentimente care, in cele din urma, ar putea ajunge sa-ti conduca viata. Probabil ca te consideri special si, tocmai de aceea, ai impresia ca nu te potrivesti cu mediul in care traiesti. Acest lucru se intampla din cauza delicatei si a emotivitatii tale. Ai tendinta de a te subaprecia si de a desconsidera rezultatele pe care le obtii si trebuie sa schimbi asta cat de curand. Nu prea stii cat valorezi, cat de multe talente ti-au ramas nedescoperite. Incearca sa ai incredere in tine insuti si sa te inconjori de oameni care te ajuta sa-ti imbunatatesti iamginea de sine. Vei vedea cat de usor este sa-ti transformi visele in realitate.

Trandafirul 4

Creativitatea, bucuria si naturaletea sunt a doua ta natura. Ai o abilitate incredibila de a vedea lucrul bun in orice situatie, esti curios si intotdeauna dispus sa inveti sau sa experimentezi lucruri noi. Ai initiativa, te implici in proiecte si activitati noi, totusi, le si abandonezi rapid. In ciuda faptului ca ai o multime de calitati iti lipsesc consistenta si stabilitatea, scrie SfatulParintilor. Incearca sa nu te implici in mai multe activitati deodata si vei vedea ca le vei putea duce mai usor pana la capat. Acesta este, de fapt, secretul succesului care iti lipseste.