„Nu cred că Rareș Bogdan este un subiect pentru coaliție. A transmis că va dura un an de zile coaliția. Am solicitat o discuție să vedem de unde sunt aceste discuții. Cred că astăzi la ora 15.30, în format online, o să lămurim aceste lucruri. Ordonanța draft pe energie trebuie dată cât mai repede că trebuie să intre în vigoare de la 1 februarie. Am înțeles că domnul prim-ministu va veni cu un draft”, a spus Marcel Ciolacu, joi.

Referitor la demiterea ministrului Energiei, Marcel Ciolacu a spus: „Evaluarea miniștrilor se face de premier. El decide dacă e nevoie de un înlocuitor. Am văzut ieșirea lui Mihai Tudose și sunt surprins că și el și-a dorit normalitate. Dacă primul ministru ar avea o discuție cu Mihai Tudose în domeniu s-ar clarifica multe lucruri, nu a fost o ieșire în normalitate”.

Cât privește remanierea ministrului Sănătății, președintele PSD a declarat: „Am să-i cer d-lui ministru Rafila să își ceară scuze că nu mai sunt 500 de decese pe zi. Eu domnului Rafila categori nu o să-i cer demisia”.

Acesta a vorbit și despre viitorul coaliției: „România are nevoie de această coaliție, românii nu au nevoie de certuri, trebuie să intrăm într-un fel de a comunica astfel încât românii să înceapă să aibă încredere. Mi se pare că nu se iese din logica în care s-a guvernat cu USR și cred că trebuie să își calibreze discursul ca să fie pace”, a mai spus Marcel Ciolacu.