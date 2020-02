TeleormanLeaks - El e omul care a dat in presa "valiza lui Dragnea"

Rise Project a demarat o adevarata serie de dezvaluiri dupa ce un teleormanean le-a "livrat" o valiza cu documente foarte importante care-l incriminau pe Dragnea si dezvaluiau legaturi cu diferite personaje din judet si nu numai. Desi multa lume a crezut ca povestea este o "facatura", acum cei de la Rise Project au venit cu un documentar in care-l prezinta pe Sergiu, barbatul care le-a predat valiza cu documente in Teleorman. Puteti vedea documentarul video mai jos in articol:

Sergiu este inginer electronist, are afaceri in Teleorman de peste 20 de ani si s-a nascut in Turnu Magurele.