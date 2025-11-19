Potrivit experților în recrutare, sunt disponibile peste 85.000 de locuri de muncă în domenii variate, de la construcții la servicii de îngrijire, iar salariile pot ajunge până la 8.100 € pe lună, în funcție de experiență și abilități.

Meserii fără studii superioare

În țara elvețiană, experiența practică, responsabilitatea și punctualitatea sunt mai importante decât diplomele universitare. Angajatorii apreciază candidații care pot demonstra competențe reale și autonomie în muncă. Cei interesați pot aplica prin intermediul agențiilor de recrutare specializate sau prin platformele dedicate joburilor internaționale.

Cele mai căutate meserii includ tâmplari, electricieni, instalatori, zugravi, muncitori în construcții, personal pentru restaurante – de la bucătari la ospătari – și îngrijitori sau ajutoare la domiciliu. Salariile pentru aceste poziții sunt atractive:

Agent de curățenie: 4.290 € pe lună

Ajutor la domiciliu: 3.780 – 5.400 € pe lună

Muncitor în construcții: 5.080 – 6.050 € pe lună

Șofer de camion sau autobuz: 4.950 – 6.750 € pe lună

Electrician fără diplomă universitară: 5.850 – 8.100 € pe lună

Asistent sanitar necalificat: 4.500 – 5.850 € pe lună

Pe lângă salariile competitive, lucrul în Elveția aduce și alte beneficii, dar este important ca angajații străini să respecte regulile locale privind asigurările sociale, alocațiile, pensiile și șomajul.

Astfel, pentru cei care doresc să muncească și să câștige bine fără a avea studii universitare, Elveția oferă oportunități unice într-un mediu stabil și bine organizat, cu perspective de dezvoltare profesională și venituri substanțiale.