"Am prezentat în primă lectură proiectul de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Mediului prin care propunem o procedură de intervenţie imediată, dacă în intravilan există un pericol iminent la adresa siguranţei şi sănătăţii locuitorilor. Scopul acestei ordonanţe de urgenţă este salvarea vieţilor şi a bunurilor create de om, care sunt valori esenţiale protejate de stat, conform Constituţiei", a spus ministrul Mediului.



Potrivit lui Tanczos Barna, actul normativ are la bază o directivă europeană din domeniu, precum şi datele statistice analizate privind numărul apelurilor la 112 efectuate până în prezent, precum şi intervenţiilor jandarmilor.

Proiectul de OUG cuprinde definiţia unor termeni care trebuie să clarifice modalităţile de intervenţie ale autorităților abilitate, să nu lase loc discuţiilor despre ce înseamnă intervenţie imediată, care poate fi făcută prin îndepărtarea, tranchilizarea, extragerea, eutanasierea sau împuşcarea animalului, cine sunt cei care participă la intervenţie şi cine este medicul veterinar împuternicit care are dreptul de a gestiona substanţele tranchilizante.



"Am definit ce înseamnă echipa de intervenţie şi din cine este formată: primarul, care este persoana care este conducătorul comitetului local de situaţii de urgenţă; jandarmii, care asigură ordinea; trebuie să fie prezent un personal tehnic de specialitate din partea gestionarului, precum şi medicul veterinar, care are dreptul să gestioneze substanţele tranchilizante", a continuat ministrul.



Totodată, au fost definite şi care sunt substanţele de intervenţie și cum trebuie să decurgă această operațiune: "Intervenţia trebuie să fie graduală, prin îndepărtarea prin alungare şi doar dacă urşii revin se ajunge la tranchilizare-relocare. Dacă acestea nu dau rezultate, se poate interveni prin extragere, eutanasiere sau împuşcare în următoarele cazuri: dacă primele două metode nu dau rezultate, dacă siguranţa cetăţenilor sau bunurilor sunt puse în pericol iminent, dacă exemplarul este rănit şi devine agresiv, este în capcană neautorizată sau are răni incompatibile cu viaţa".



Dacă există pui care rămân fără mama lor, aceştia vor fi preluaţi şi duşi în centre autorizate, pe cheltuiala Ministerului Mediului. Ulterior, aceste cazuri vor fi raportate la Comisia Europeană, iar trofeele rămân în proprietatea statului.

Ministrul a subliniat că ordonanţa ar putea fi aprobată săptămâna viitoare, dacă până atunci vor fi luate toate avizele.



"În niciun caz prin intervenţiile în zonele locuite nu va fi afectată specia de urs. Ultimele date, din 2016, arată că era o populaţie de circa 6.400-7.200 de exemplare în România, cu siguranţă intervenţiile nu vor fi de ordinul sutelor sau miilor şi în niciun caz intervenţia în localitate nu va duce la extincţia speciei de urs", a subliniat Tanczos, reiterând că le recomandă oamenilor ca la vederea unui urs în localitate, să sune imediat la 112, relatgează Agerpres.