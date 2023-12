O tânără din Sibiu a strâns puțin peste 2.000 de euro pentru a-și cumpăra o mașină pentru a se deplasa la locul de muncă. A început căutările pe Facebook, unde a găsit un Volkswagen Passat de vânzare cu 2.700 de euro. Zis și făcut. Aceasta l-a trimis pe prietenul ei să vadă mașina, să o probeze, urmând ca mai apoi să o cumpere.

Inițial, mașina a mers bine și nu au fost întâmpinate probleme la o plimbare prin oraș. Neregulile ar fi apărut două zile mai târziu.

„Pe autostradă, în drum spre Arad, am văzut că nu mai mergea mașina. Am mers cu 80 de kilometri pe oră pe autostradă deoarece mașina nu putea să prindă mai mult. Am dus-o la „tester” unde am aflat că avea 100.000 de kilometri dați înapoi și bandă izolatoare pusă la „martori” pentru a nu se vedea că sunt aprinși. Odată ce am dat banda jos, toți martorii s-au aprins. L-am sunat să îi spun că îmi vreau banii înapoi pentru că mașina nu este funcțională”, a spus Ionela, pentru oradesibiu.ro.

În replică, bărbatul care i-a vândut mașina spune că nu a știut de problemele pe care le avea.

„Eu am luat mașina de la un băiat care voia să o vândă. Mie fata mi-a scris după vreo două luni de zile să îi dau banii înapoi pe mașină că nu îi mai merge, că „nu îi mai trage”. Ce vină am eu? Până la urmă, nu e o mașină nouă, e din 2007. Eu știu ce i-o fi făcut la mașină? N-am nimic de ascuns. Eu n-am pus nici o bandă izolatoare în bord”, a spus tânărul care i-a vândut mașina Ionelei.