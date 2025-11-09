”În seara zilei de 8 noiembrie a.c., în jurul orelor 19.15, Secţia 5 Poliţie Craiova a fost sesizată de un tânăr, de 22 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, o tânără de 18 ani ar fi fost atinsă în zona feselor de o persoană necunoscută”, anunţă duminică IPJ Dolj.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul secţiei care au stabilit faptul că, în timp ce se afla pe o alee pietonală din apropierea străzii Calea Severinului, tânăra ar fi fost atinsă în zona feselor de o persoană necunoscută.



la scurt timp de la sesizare, poliţiştii au identificat un adolescent de 15 ani, din localitate, bănuit de comiterea faptei. Tânărul a fost dus la audieri.



În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri legale ce se impun în astfel de cazuri.

