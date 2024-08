Apropiații spun că fata ar fi avut o idilă cu șeful Poliției din Broșteni. Mai mult, acesta ar fi agresat-o, iar imaginile intime cu tânăra ar fi ajuns motiv de batjocură între el și colegii săi, mai susțin apropiații. Bărbatul este acum cercetat de poliție și a fost dat afară din funcția de conducere pe care o ocupa.

De ce s-a sinucis tânăra de doar 18 ani? Relația care o chinuia

Sora mai mică a tinerei, șeful poliției și colegul său au ajuns de urgență la locuința tinerei. A fost însă prea târziu. Fata nu mai sufla. Apropiații spun că tânăra i-ar fi dat un mesaj prin care îl anunța pe șeful poliției că urmează să recurgă la gestul extrem.

Prietena fetei a făcut declarații cutremurătoare pentru Realitatea PLUS și spune că tânăra ar fi putut fi salvată.

„Îmi cer scuze...e foarte emoționant să vorbesc despre Ioana la persoana trecută. Am reușit să vorbesc cu ea ultima oară prin mai. Ne povestea că se despărțise de iubitul ei, că o bătuse din nou, că nu mai suportă chinurile. Fusese dată afară și din plasament, căuta un loc unde să stea. Am încercat cu toții, cei din jurul ei, să găsim un loc în care să o ducem, să o ajutăm să termine școala.”, a declarat prietena fetei în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Tânăra, care a dorit să-și păstreze identitatea anonimă, a mărturisit că Ioana și-a dorit de mai multe ori să încheie cu această viață. „Da, ea încă de când am cunoscut-o acum 4 ani, avea tot timpul această idee în cap. Încercam tot timpul să o convingem că viața e frumoasă, să o convingem că suntem alături de ea indiferent de situație. După ultima discuție avută cu ea, ne-a anunțat la aproximativ 2-3 săptămâni că s-a împăcat cu el. Ușor, ușor, a început să ne îndepărteze. A început să nu ne mai răspundă la mesaje, să ne răspundă foarte rece, față de cum o știam noi pe ea. Noi am dus-o pe Ioana la un psiholog. Am ajutat-o cu bănuți, până să-și găsească un loc de muncă...Ioana lua calmante. Noi, toți, credeam că o să-și revină. Credeam că o să meargă lucrurile bine pentru ea. De fiecare dată când încercam să o conving că ar trebui să facem o plângere în sensul ăsta, pentru că nu este normal ceea ce face iubitul ei, ne implora efectiv, în genunchi, să nu-i facem rău pentru că ea îl iubește...și atunci...noi...din ideile pe care le avea...ne-a fost frică să acționăm împotriva lui. Ne povestise că iubitul ei făcuse câteva poze într-o seară. Când l-a întrebat de ce i-a zis că pur și simplu să le aibă în telefon. La câteva zile, a aflat că dusese pozele la bârfă colegilor de la muncă. Cred că toți suntem vinovați: prietenii, familie, sistem, boală. Efectiv, toți avem o vină pentru că nu am reușit să o salvăm. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, probabil aș fi insistat mai mult asupra ei și aș fi insistat să-mi accepte ajutorul. Aș fi insistat!”, a completat amica fetei.

Ioana Pavăl a avut o viața grea

Tânăra ar fi dus o viață grea, era chinuită de singurătate și în urmă cu patru ani a ajuns în plasament la o familie din Broșteni. Apropiații spun că de la vârsta de 16 ani ar fi început o relație cu șeful poliției, care avea la acel moment 33 de ani. Relația lor ar fi fost una toxică: fata ar fi fost bătută și abuzată de bărbat. Mai mult, acesta ar fi arătat altor colegi de muncă imagini intime cu ea în încercarea de a o batjocori. Apropiații au publicat și conversațiile dintre cei doi.

„Nu-l mai iert...Recunosc că l-am iubit. A zis că nu o să fiu fericită cu el...Niciodată n-am fost de ajuns. Oricât de mult am învățat, oricât de cuminte am fost, oricât de tare am tras să le demonstrez părinților mei ca sunt buna, nu a mers. Oricât am încercat sa fiu de înțelegătoare, n-am reușit sa fiu o sora buna, n-am reușit sa fiu o adolescenta normala, n-am reușit sa am prieteni sau sa fac si eu chestii de adolescenți.”, se arată în mesajele postate de tânără.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, polițistul este cercetat de oamenii legii. Tânăra a fost înmormântată în localitatea natală.

