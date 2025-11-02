Potrivit unui comunicat al IGPR transmis duminică AGERPRES, în ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2.900 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.700 de fapte contravenționale și au fost reținute 709 permise de conducere.



Sâmbătă, polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 416 acțiuni și au intervenit la 2.920 de evenimente, dintre care 2.525 au fost sesizate de cetățeni prin 112, menționează sursa citată.



De asemenea, polițiștii transmit că au fost depistate 16 persoane urmărite național și internațional și în cauzele instrumentate au fost dispuse 48 de măsuri preventive.



Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.745 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.497.746 de lei.



"Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 159 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 709 permise de conducere, dintre care 240 pentru viteză și 100 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 411 certificate de înmatriculare", se precizează în comunicat.