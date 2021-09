Realitatea PLUS

Sute de credincioși îmbrăcați în straie tradiționale au urcat drumul Crucii de la Mănăstirea Hadâmbu. Aceștia s-au oprit la fiecare dintre cele 14 troițe de pe traseu și au spus câte o rugăciune. Asemeni Mântuitorului, unul dintre credincioși este desemnat să poarte crucea pe umăr până pe deal.

Ideea realizării unui Drum al Crucii la Mănăstirea Hadâmbu, după modelul celui de la Ierusalim, a început a se concretiza încă din anul 2007. Fiecare troiță de pe traseu este ctitorită de una sau mai multe familii şi este închinată unuia sau mai multor sfinţi din calendarul ortodox, ale căror nume sunt purtate de ctitori.

„Noi locuim de 7 ani in Austria și ne ajuta bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului și ajungem in fiecare an la procesiunea Drumul Crucii”, a declarat o femeie.

„De când s-a făcut drumul Crucii, în fiecare an am venit și este o tradiție pentru noi să venim în costum popular să cinstim sfânta cruce”, soune o altă credincioasă.

„Suntem din Vicov, județul Suceva. De foarte mulți ani venim, dar mai rar. De atunci am prins un drag așa și o chemare, acum am venit numai eu cu soțul. Ne e foarte drag aici, în vârf de munte”, a mărturisit o femeie din Suceava.

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este una foarte importantă în calendarul ortodox și se cinsteşte cu post pentru a aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Muntele Golgota.

Drumul Crucii sau Calea Durerii, în tradiția creștină, semnifică, pe lângă traseul parcurs de Mântuitor până pe Dealul Golgotei, toate Patimile Sale în Ierusalim, începând cu arestarea Sa şi terminând cu punerea Lui în mormânt.

Cele 14 troiţe la care s-au oprit credincioșii simbolizează opririle Mântuitorului Hristos de la Pretoriu, până sus pe Golgota, unde a fost răstignit pentru întreaga omenire. Care sunt cele 14 opriri ale Mântuitorului:

- Curtea casei lui Pilat din Pont – aici a avut loc judecata lui Iisus Hristos şi condamnarea Sa la moarte.

- Punerea crucii pe umerii Mântuitorului şi pornirea spre Golgota (Matei 27, 31).

- Prima cădere a lui Iisus sub povara crucii (după tradiţie).

- Întâlnirea lui Hristos cu Maica Sa (după tradiţie).

- Simon Cirineanul ridică crucea Domnului, spre a-L ajuta (Matei 27, 32; Marcu 15, 21; Luca 23, 26).

- Întâlnirea Domnului cu Veronica și momentul când Hristos își şterge chipul cu mahrama (conform unei vechi tradiţii creştine).

- A doua cădere a Fiului lui Dumnezeu la pământ (tradiţie medievală).

- Întâlnirea Domnului cu femeile mironosiţe (Luca 23, 27-31).

- A treia cădere a lui Iisus la pământ (tradiţie medievală).

- Dealul Golgota – dezbrăcarea Mântuitorului de haine (Ioan 19, 40).

- Răstignirea Domnului pe cruce (Marcu 15, 22-32).

- Moartea lui Iisus Hristos (Ioan 19, 28-30).

- Coborârea Mântuitorului de pe cruce – Piatra Ungerii (Matei 27, 57-61).

- Punerea lui Iisus în mormânt şi Învierea (Luca 24, 1-7).