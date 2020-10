Suspecții de COVID, ținuți cu orele în curtea spitalului din Piatra Neamț, sub cerul liber

Sunt sub 20 de grade în timpul nopții, iar bătrânii, suspecți sau nu de COVID-1, sunt ținuți pe scaune, în aer liber. Nu sunt lăsați să stea în corturile amplasate în curtea spitalului județean.

Unii, mai norocoși, primesc câte o pătură și așteaptă să mai petreacă ore bune până vor putea pleca acasă.



"Mi-au făcut analizele și mi-au zis că e cu Covidu acesta și să aștept până se fac locuri la spital", a afirmat un bătrân suspect de coronavirus.



"Am fost la medicul de familie. Am răcit, am tușit și m-am dus poate-mi mai dă un tratament. Și a spus că ar fi bine să te cuci, sa faci o rază, să te consulte și pe urmă vezi care-i problema. Acum așteptăm, așteptăm... așteptăm", a spus o pacienta.



"Sunt de la ora 17.30 și după cum vedeți stăm sub cerul liber. Mulțumim domnului că nu plouă! Până acum 10 minute nu știam dacă să stau până dimineață la 5.00, sau să sun la poliție să-i întreb dacă pot să plec acasă", a povestit un alt bărbat.



Norocul oamenilor este că nu a început ploaia, asta deși fusese emisă o avertizare meteorologică în acest sens.

Situația însă ar putea să rămână la fel în curtea spitalului Județean din Neamț întrucât numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere, iar spitalele și medicii nu mai fac față.