Potrivit surselor Realitatea PLUS, Cornel Varvara ar urma sa ajunga in fata procurorilor DNA. El ar fi fost citat de procurorii anticoruptie sa dea declaratii in mega-dosarului Florian Coldea.

Aceleasi surse sustin si ca el nu se afla in tara in aceste momente, ci ca ar fi in Irak.

Cornel Varbara, cunoscut drept Coni Varvara, a fost audiat la DNA si la inceputul lunii august in dosarul generaului negru.

Procurorii au ajuns la acest personaj cheie care l-ar fi platit pe Coldea pentru consultanta.

Stim despre el ca este finul lui Marius Vizer, seful Federatiei Internationale de Judo, si, totodata un apropiat al liderului rus Vladimir Putin.