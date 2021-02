În prezent nu putem spune foarte clar că liberalii i-au convins pe liderii USR-PLUS să îl păstreze pe Berbeceanu în funcția de prefect al Capitalei, însă se mai poartă discuții în acest sens.

Cert este că recent, liderul Uniunii Social Liberale, Dacian Cioloș, a afirmat că "vor căuta un om care sa fie competent, să știe ce are de făcut și care să fi demonstrat în trecut acest lucru". Mai mult, Cioloș spunea că se va merge pe continuitate și că nu va fi o numire pe criterii politice.

Traian Berbeceanu a fost numit în funcția de prefect al Capitalei în urmă cu trei luni, cu susținerea PNL.

Pe 2 februarie, mai exact în plin proces al negocierilor din coaliția de guvrnare pe tema prefecților, Traian Berbeceanu făcea următoarea postare pe pagina sa de Facebook: "Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești. Am acceptat acestă funcție în urmă cu trei luni, cu multă bună-credință, într-o perioadă deosebit de complicată. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocări dintre cele mai grele, cărora nu le-aș fi făcut față fără ajutorul vostru, al bucureștenilor, în primul rând, dar și cu sprijinul total al colegilor din Prefectură și al colaboratorilor din toate instituțiile. Îmi doresc ca viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR - Plus, să fie unul dedicat total cetățenilor municipiului București, să fie o persoană care să respecte și să aplice legea, dincolo de orice fel de interese. Să facă numai lucruri bune. Îi doresc succes viitorului prefect, oricine va fi să fie!"

