Klaus Iohannis și Ludovic Orban urmează să se întâlnească, marți, la ora 14:00 la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Cei doi ar urma să discute despre alegerile anticipate, dar şi despre următoarea nominalizare pe care o va face preşedintele Klaus Iohannis, după decizia CCR. Revenim cu detalii.

