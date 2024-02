Gheorghe Falcă: PNL a gestionat extrem de bine crizele prin care am trecut

- Legat de negocierile pentru comsare- intotdeauna trebuie găsit un compromis. Un compromis care să ne duca în situatia în care extremismul să nu conteze în România. Când am preluat mandatul de europarlamenar, toată lumea ne-a felicitat că nu am adus niciun extremist în PE.

- Cred că ar trebui să ieșim din această ședință întăriți. Astăzi ar trebui să fim cât mai cumpătați, pentru că astfel și negocierile vor fi mai bune.

Cristi Busoi: Eu cred că e evident că comasarea reprezintă o decizie pragmatică a PNL, ea răspunde așteptărilor populației. Poate maximiza mesajul european și prezența în PE a cât mai mulți pro-europeni și nu a extremiștilor.

Nicolae Ciucă: Comasarea va putea sa asigure o prezenta cat mai mare a cetatenilor la vot. Va anula riscul creșterii curentelor extremiste și nu în ultimul rând va asigura: stabilitatea politica, coerența actului de guvernare si evitarea unei situatii de degringolada în conditiile in care la granița României există un conflict care din păcate are un potențial care vizează nu numai Ucraina, ci și Rep Moldova.

- Fiind vb de o negociere, am ținut cont de cee a ce a insemnat activitatea PNL din momentul in care si-a asumat guvernarea pana astazi si nevoia de a asigura activitatea politica si continuarea actului de guvernare. PNL a avut ca obiectiv principal dezvoltarea României. Și îl are în continuare. In acest sens, s-au depus toate eforturile pt absorbtia fondurilor europene intr-un procent cat mai mare. Am incheiat anul 2023 cu o absorbtie de peste 95%.

- Investitiile. PNL, dincolo de asigurarea increderii investitorilor si absorbtiei investitiilor straine in sume record, s-a preocupat sa asigure bani pt investitii si ne-am preocupat de ceea ce inseamna modernizarea Romaniei in mediul rural. Am avut liniile rosii de care partidul nu s-a desprins- cota unica, pilonul 2 de pensii, sprijinirea si consolidarea mediului de afaceri si a capitalului autohton. Am facut tot ce a fost posibil pt a sprijini toate proiectele care vizeaza industrializarea tarii. Si srijinul pe care PNL l-a asigurat pt fermierii din Romania. Dezvoltarea sectorului energetic, dincolo de masurile luate pt trecerea tarii prin criza energetica.

- Suntem un pilon de stabilitate, una din putinele tari care a asigurat o coerenta in ceea ce priveste politica interna si politica externa, fiind o tara care a permis derularea de masuri in ceea ce priveste asigurarea securitatii in regiunea Marii Negre.

- Sunt convins ca ati avut intalniri cu omologi din tari europene si non europene, iar Ro a fost apreciata pt formula de stabilitate. La finalul negocierilor, pornind de la cele spuse, am reusit ca in final sa venim cu o formula agreata de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale și la liste comune la europarlamentare, care să permită continuitatea proiectelor noastre. Este un prim pas pentru o guvernare responsabilă după 2024. O guvernare puternică pentru România. Este un efort important, dar trebuie sa primeze mai mult interesul României și al românilor. De aici și de peste hotare.

Vasile Blaga: I-am mandatat să participe la discuții.

- Soluția la care s-a ajuns este singura acceptabilă din acest moment. Așa că putem să discutăm cât dorim, doar că ce ne-am propus pentru organizatii, cu toate deciziile pe care le-am luat raman in vigoare. Si eu zic sa mergem mai departe la vot.