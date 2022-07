Studiul, publicat joi în New England Journal of Medicine, a analizat date din peste 520 de cazuri din 16 ţări (Canada, Statele Unite, Europa etc.), repartizate pe parcursul a două luni, între sfârşitul lunii aprilie şi sfârşitul lunii iunie.

În total, potrivit medicilor care au tratat aceste cazuri, 95% au fost rezultatul unui contact sexual.

"Este important să subliniem că variola maimuţei nu este o infecţie cu transmitere sexuală în sensul tradiţional al termenului; ea poate fi contractată prin orice contact fizic apropiat" cu o persoană infectată, a declarat autorul principal al studiului, John Thornhill. "Dar cercetarea noastră sugerează că cea mai mare parte a transmiterii de până acum este legată de activitatea sexuală", a precizat acesta.

Leziunile cutanate observate, în principal anale, genitale sau la nivelul cavităţii bucale, ar putea reprezenta zonele de inoculare, notează studiul.

Analiza materialului seminal a 32 de persoane a arătat prezenţa ADN-ului virusului în 29 de cazuri, dar sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă transmiterea poate avea loc într-adevăr pe această cale.

În total, 98% dintre cazurile studiate au fost bărbaţi homosexuali sau bisexuali. Vârsta medie a fost de 38 de ani.

Circa 41% dintre ei erau infectaţi cu HIV, virusul SIDA, dar marea majoritate erau sub tratament.

Nu s-a înregistrat niciun deces printre cazurile studiate, iar majoritatea au fost cazuri uşoare.

În pofida acestui fapt, 13% au fost spitalizaţi. Principalele motive au fost durerea în regiunea anorectală sau infecţiile cutanate, dar nu au fost observate complicaţii grave după aceea.

La 23 de persoane cu antecedente clare de infecţie, perioada de incubaţie (înainte de apariţia primelor simptome) a fost de o săptămână - dar poate varia între 3 şi 20 de zile.

După cum s-a raportat anterior, studiul subliniază că simptomele observate diferă de cele reperate de obicei în ţările africane unde boala este endemică.

În special faptul că erupţiile cutanate sunt concentrate în anumite zone. Leziunile au fost observate la 95% dintre persoane, inclusiv în zona genital-anală în 73% din cazuri.

Numărul de leziuni a variat foarte mult de la o persoană la alta, dar în general a fost de sub 10.

Autorii avertizează asupra riscului de diagnosticare greşită, crezându-se că este vorba despre o infecţie cu transmitere sexuală.