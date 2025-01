Studentul care si-ar fi incendiat profesorul a avut primul termen in proces

Vă reamintim că din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că la data de 27 iunie 2024, în jurul orei 11:00, după ce nu a fost promovat la un examen tip restanţă al Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Ovidius din Constanța, tânărul a revenit în laboratorul în care se afla profesorul examinator, l-a stropit intenționat cu spirt medicinal i-a dat foc cu o brichetă. Lucrurile nu s-au oprit însă aici, tânărul a blocat uşa sălii de curs pentru a împiedica victima să iasă din laborator.

Datorită prezenţei de spirit a persoanei vătămate, care s-a ferit când a fost stropită şi a reuşit să stingă rapid flăcările de pe mâneca tricoului său şi de pe podea, aceasta nu a suferit arsuri pe corp în incidentului.

În timpul audierilor, studentul a recunoscut comiterea faptei. Acesta susține însă că doar încercase să o sperie pe persoana victimă şi să se răzbune pe aceasta din cauză că îi dăduse nota 4 la examen.

În sala de judecată, la unul dintre termene, studentul a relatat faptul că a vrut să îl sperie pe profesorul său. „În niciun caz nu am consumat substanțe interzise. Sunt o persoană serioasă și lucrez în domeniul IT de 3 ani. Inițial am vrut să îl sperii”, a spus acesta.