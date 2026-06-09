Strategia lui Tomac pentru deblocarea crizei politice: „Sunt conștient că putem avea o viață mai scurtă, dar propunem o soluție de mijloc”

Sursă: Realitatea.Net

Aflat în plin maraton de negocieri, premierul desemnat Eugen Tomac s-a declarat din ce în ce mai optimist cu privire la șansele de a scoate țara din blocajul politic. Acesta a recunoscut deschis că un cabinet de criză se poate confrunta cu un mandat scurt, însă mizează pe dialog și empatie pentru a uni forțele parlamentare.

„Voi continua în această seară să am mai multe întâlniri și, evident, după această zi, după întâlnirile pe care le-am avut până în prezent, pot să vă spun că încep să fiu din ce în ce mai încrezător că există o perspectivă pentru a ieși din acest blocaj în care ne aflăm acum. Voi reveni și mâine la Parlament pentru a mă întâlni cu parlamentarii cu care am stabilit; voi discuta oricât va fi nevoie și voi încerca să explic oricât va fi necesar, pentru că este un moment de maximă responsabilitate față de România” , a transmis liderul politic.

Un guvern conștient de riscurile politice

Tomac a dezvăluit că le-a prezentat direct viitorilor miniștri contextul volatil în care își vor asuma guvernarea, menționând că nu va căuta conflictul cu partidele din Legislativ.

„Am discutat cu toți colegii pe care i-am invitat să facă parte din viitorul cabinet și le-am prezentat situația politică din România. Sunt un om ancorat în realitatea politică din țara noastră și, dacă un cabinet cu o largă susținere a avut o perspectivă de doar un an de zile, evident, mergând spre Palatul Victoria, sunt conștient că măsurile și deciziile pe care le vom lua pot oricând declanșa o situație care să ofere o viață mai scurtă unui cabinet de miniștri. Îmi doresc să mergem până la capăt și, cu siguranță, voi încerca să fac tot ce este posibil pentru a nu provoca un conflict și pentru a discuta permanent cu partidele politice.”

În final, premierul desemnat a făcut un apel la moderație, arătând că societatea este deja mult prea divizată din cauza tensiunilor din ultimii ani.

„Sunt un om echilibrat, sunt un om deschis spre dialog. Cred că societatea noastră, în prezent, are nevoie de mai mult dialog, de mai multă empatie și de soluții care să unească societatea, pentru că am trecut prin prea multe momente tensionate. Tocmai de aceea cred că soluția pe care o propunem noi poate fi o soluție de mijloc, care deblokează lucrurile și, evident, ne oferă o perspectivă. De aceea, când am făcut această referire, am încercat să subliniez că, din punct de vedere politic, orice este posibil în perspectiva în care voi obține votul. Sunt angajat să îmi asum o parte dintre prioritățile discutate legate de educație și de relația cu cetățenii români care locuiesc peste hotare. Cred că statul român trebuie să facă mult mai mult pe această dimensiune” , a încheiat Eugen Tomac.