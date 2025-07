PIEDONE, INTERCEPTAT DE DNA, DISCUȚII INCENDIARE:



M.M. : Bună ziua! Da, vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

M.M.: Da, da, da! Vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

M.M.: Vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele... Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

M.M.: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuși în mână.

M.M.: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

M.M.: În regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

M.M.: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu... cu husă la cu... la saltea cu tot ce corespunde, prosoape...

M.M.: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

M.M.: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să... că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la... pentru câini.

M.M.: Am înțeles, în regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi... (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În PREDEAL, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La TREI BRAZI.”) La TREI BRAZI, la TREI BRAZI... Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

M.M.: Ok! În regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la... pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

M.M.: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo... voi sunteți de patru stele, nu?

M.M.: Da, da, da! Da!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

Angajații hotelului s-au pregătit înainte de controlul ANPC și au respectat în tocmai indicațiile primite de la Piedone. Potrivit unor surse, șeful ANPC ar fi folosit telefonul șoferului său pentru a anunța unde vor merge comisarii în control.



CUM ERA REGIZAT CONTROLUL LA HOTELUL DIN SINAIA:



Angajat 1: Da, MISTER!

Angajat 2: Vezi să stea cineva că a zis să-l întâmpine cineva de aicea din hotel, trebuie să apară ...[neinteligibil]...

Angajat 1: Bine. Acuma?

Angajat 2: Să mă anunți și pe mine. Păi trebuie să apară.

Angajat 1: Bine. Pa! Bine. Pa! Pa! Pa!”.

Angajat 2: Hai!

Angajat 1: Da!

Angajat 2: Să fiți cu toți cu bonetă, cu mănuși, da ?

Angajat 1: Da, sunt.

Angajat 2: Îhm, Bine. În zece minute ajunge.