Victimele fraților Tate rup tăcerea. Fetele i-au demascat pe milionari în fața anchetatorilor. Sunt acuzații de viol și loviri în repetate rânduri. Una dintre fetele care au trecut prin patul lui Andrew Tate spune că a fost obligată de inculpat să se dezbrace și fără motiv a fost lovită peste față și violată. Tânăra a declarat că nu a reușit să îl respingă deoarece, în timpul actului sexual, o strângea de cap. În tot acest timp, ea plângea și îl implora să o lase în pace.

Expertiza psihologică cerută de procurori în anchetă scoate la iveală modul în care cei doi le manipulau pe fete. Psihologul clinician care a evaluat o victimă a constatat că înainte de a trece la exploatare, aceștia au făcut-o să se îndrăgostească de ei. Se foloseau de averile lor și câștigau încrederea persoanelor vulnerabile.

După scandalul care a izbucnit, fetele au povestit și în spațiul public, sub protecția anonimatului, despre traumele pe care le au după episoadele de agresiune la care au fost supuse.

"Când ne-am mutat într-un apartament mai mare, mai multe fete au venit să lucreze pentru Andrew. Și atunci am fost martoră la atâtea abuzuri, fizice și verbale. Nu doar asupra mea, ci și a fetelor implicate și a devenit totul mai rău.

L-am văzut lovind femeile cu o curea. Obișnuia să ne strângă și de gât. Când am ieșit de la duș am observat, am văzut că o viola. Și când m-a amenințat că mă bate în baie și mi-a zis că nu-i pasă dacă sun la poliție, că mă va bate de mă va rupe, atunci am știut că trebuie să nu mai lucrez pentru Andrew. Prin martie-aprilie, și atunci am mers și la poliție și nu s-a făcut nimic atunci. Nu m-au interogat, nimic", povesteste femeia.



Între timp, apar informații potrivit cărora grupul infracțional organizat ar putea fi mult mai extins. La dosar au intrat și conversațiile de pe grupul de whatsapp în care fetele erau obligate să muncească până la epuizare.

Pe un alt grup de WhatsApp denumit „Moartea suspectă” curgeau amenințările. Una dintre fete era anunțată că va presta servicii sexuale și prin intermediul platformei Onlyfans.

R. L: Vezi ca ne-am împărțit pe Only.

R. L: G. o ia pe O.

R. L: Eu pe tine.

R. L: Poate nu asculți, că te omor.

R. L: Dacă nu facem bani.

N.G.: Să îți dai un pumn în gură până ajung eu că după îți mai dau eu 10, leneșă incurabilă ce ești.

N.G.: Te rup când ajung acolo.

P. I.: Ce am făcut?

N.G.: Ai o oră și 10 minute la dispoziție să dispari.

P. I.: Dar ce am făcut??

N.G.: Mai bine zis ce nu ai făcut ieri decât o oră.

N.G.: Ai 20% scăzut, ai patru zile de când nu ai postat.

R. L: Aștept banii pe ieri.

N.G.: Păi dacă se uită Andrew să vadă dacă ai postat TikTokuri nu vei avea timp nici să îți faci bagajul, zbori de la balcon direct.

ACUZAȚII DE VIOL PENTRU FRAȚII TATE

„Inculpatul Andrew Tate i-a spus „Du-te-n cameră.”, deoarece de față erau și K. și inculpatul Tate Tristan. Ulterior, inculpatul Andrew Tate a urmat-o și i-a zis că mai întâi o va viola și apoi vor discuta. Astfel, inculpatul Andrew Tate i-a spus persoanei vătămate să își dea hainele jos, să își păstreze pantofii, apoi a lovit-o peste față. Potrivit declarației persoanei vătămate U. A. , aceasta nu putea să îl respingă, deoarece acesta, în timpul actului sexual, o strângea de cap și îi spunea că nu mai vrea să vadă mesaje negative din partea persoanei vătămate și că aceasta are noroc că nu a încuiat-o într-o casă.(..) Când inculpatul Andrew Tate exercita actele de violență, ea plângea și era speriată deoarece l-a crezut pe acesta în stare de orice”.



EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ, CERUTĂ DE PROCURORI ÎN ANCHETĂ

”Psihologul clinician care a evaluat persoana vătămată a arătat că nevoile victimei au fost întâi evaluate și creată speranța îndeplinirii lor, după ce a fost stabilită încrederea și prezentate oportunitățile unei vieți de nerefuzat. Izolarea relatată de A. a permis lipsirea de putere asupra propriei vieți și câștigarea controlului persoanelor care decideau ce urmează să se întâmple. Totodată, în evaluarea A. U. , a putut identifica că aceasta a trăit elemente de presiune psihologică. (…) au avut urmări importante și ireversibile asupra realității psihice a acesteia, care prezintă încărcătura psiho-somatică specifică Sindromului de Stres Acut.,,



GRUPUL INFRACȚIONAL ORGANIZAT, DISCUȚII PE GRUPUL DE WHATSAPP



R. L.: Aveți liber în seara asta să dormiți. Nu frecați menta

R. L: Ca să fiți odihnite mâine sâmbăta

R. L: Și duminica pentru weekend. (semnat conducerea G & L)"

N.G.: Deci clar nu se mai pune problema de recuperat

P. I.: Adică?

P. I.: Dar nu am zis că nu intru azi deloc

N.G.: Păi cât mai aveai tu de recuperat până acum?

N.G.: I. nu mă lua cu vrăjeala, că azi nu ai făcut nimic

ANDREW TATE: I-ai spus târfei celei noi că faci o grămadă de bani?



Sursa: Realitatea Plus