"E absolut incorectă acest pretext invocat de premier, cum că USR Plus s-ar opune dezvoltării României, dacă noi facem asta, atunci putem încuia guvernul și să plecăm acasă. (...) E o manipulare ce nu poate fi acceptată. Noi înțelegem că respectăm România prin eliminarea unor găuri negre, prin distrugerea unor mecanisme clientelare și de fraudare", a declarat Stelian Ion.

Legat de avizul MJ, Ion a reafimat că a avut dreptate și că documentul original nu a ajuns la el, așa cum susține premierul.

"Ministerul Justiției nu primise proiectul orginal pe care să dea aviz. Termenul de patru zile nu avea cum să curgă. Dacă ar fi fost așa, ședința de ieri ar fi continuat. Legat de tehnicalități, eu vreau să spun că în spatele meu nu e doar o clădire. La Ministerul Justiției lucrează oameni de zeci de ani care nu își permit să își pericliteze carierea și să facă lucruri ilegale. Ministerul Justiției, de-a lungul anilor, a fost garantul respectării legalității și de câte ori nu s-au respectat aceste avize și opinii, unii au ajuns să dea cu subsemnatul. "

Pe de altă parte, ministrul revocat a afirmat că un motiv mult mai plauzibil al schimbării sale are legătură cu Justiția.

"Am început procedura de selectare a procurorilor-șefi ai marilor Parchete (...) am primit mai multe semnale de-a lungul timpului cum că nu e in regula ca un ministru USR Plus, eu în special, ar putea coordonata activitatea de selecție, pentru că se dorește un deznodământ știut dinainte." a mai declarat Stelian Ion.