El a subliniat că știe exact nevoile orașului pentru a continua dinamica actuală, pledând pentru experiență și parcursul pro-european, în contextul unui mandat scurt până în 2028.​

Bujduveanu a avertizat că acum nu este momentul pentru experimente, amintind de finanțările semnate recent de aproape 400 de milioane de euro pentru infrastructura de transport și termoficare, esențiale pentru dezvoltarea Capitalei.

„Ştiu foarte bine unde se află Bucureştiul acum şi de ce are nevoie pentru a merge în aceeaşi dinamică, am votat pentru experienţă, pentru parcursul pro-european. Consider că nu este momentul să facem experimente, având în vedere că este un mandat scurt, şi trebuie să alegem experienţa pentru a duce Bucureştiul mai departe, având în vedere că există finanţări semnate de aproape 400 de milioane de euro pentru infrastructura de transport şi cea pentru infrastructura de termoficare.

Mesajul meu este unul foarte clar şi foarte direct: e un mandat scurt, avem nevoie de experienţă. Dacă iubiţi Bucureştiul, vă încurajez şi vă rog să ieşiţi la vot, pentru că este cel mai important lucru. Indiferent că sunt alegeri parţiale sau alegeri la termen, trebuie să ne exercităm dreptul de vot, mai ales că avem foarte mulţi candidaţi şi din estimări se va câştiga cu aproximativ 20 şi ceva de procente, ar trebui să iasă cât mai mulţi bucureşteni la vot pentru a avea o legitimitate cât mai mare primarul care va fi ales”, a transmis Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a fost contracandidatul direct al lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei în competiția internă din PNL.

Chiar dacă peste 300.000 de bucureșteni au votat până la această oră, prezența la urne rămâne în continuare una scăzută. Ca și procente, vorbim despre puțin peste 17%.