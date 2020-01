Ștefan Mandachi cheamă la protest pe 24 ianuarie, de Mica Unire

Nemulțumit că nu a primit niciun răspuns de la Guvernul României cu privire la începerea și finalizarea autostrăzii Moldovei, suceveanul anunță un nou protest vineri, 24 ianuarie, de la ora 15.00, la metrul de autostradă construit de el, scrie realitateadesuceava.net..

„Pe 24 ianuarie 2020, de Mica Unire, voi fi la datorie. Cum unde? La 1 Metru de Autostradă (Suceava, Cumpărătura). Ora? Parcă n-ați ști… Deja e clasică: ora 15:00. De ce merg acolo? E foarte simplu: am întrebat Guvernul dacă are ceva noutăți cu privire la autostrada de la noi și m-a pus pe silent. (...) Recunosc, sunt și nervos deoarece mi-e tot mai clar că peticul ăsta de beton va rămâne singura autostradă a Moldovei (cea mai săracă regiune a României). Probabil că de la București nu se vede suficient de clar borna ”kilometrică” de la metrul de autostradă, așa că m-am gândit ca vineri să facem borna… UN PICUȚ MAI VIZIBILĂ. Nu facem hore patriotice de Ziua Unirii. Doar ne întrebăm retoric ce-ar zice Cuza dacă ar vedea că după 162 ani, Moldova e conectată cu Țara Românească prin aceeași rețea de drumuri ca-n 1859… (...) Observ că au cam dispărut doritorii de autostrăzi. E greu să mai strigi când nu te-ascultă nimeni, dar dacă mai existăm câțiva zăpăciți, eu zic să fim un picuț mai vizibili. p.s.1: ORICINE e binevenit. (...) Vineri, 24 ianuarie 2020, ora 15:00, Cumpărătura, Suceava. Pentru că nu se mișcă absolut nimic’, a scris Ștefan Mandachi pe pagina sa de facebook.

În urmă cu o săptămână, Ștefan Mandachi l-a luat la rost pe premierul Ludovic Orban pentru Autostrada Moldovei. Într-o scrisoare postată pe Facebook, Ștefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova, îi cerea socoteală lui Orban pentru că NU a început lucrările la autostrada care ar trebui să lege Moldova de Ardeal. Și îi cerea premierului, URGENT, un plan detaliat pentru lucrările autostrăzii.