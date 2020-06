Starea de sănătate a sopranei Maria Macsim Nicoară s-a ameliorat. Aceasta a fost mutată într-un salon

În prezent, soprana nu poate comunica, nici nu se poate misca, dar riscul vital a trecut, spun medicii.

Aceasta va intra intr-un proces de recuperare si va fi oeparata peste sase luni.

Soprana a stat aproape o luna de zile in coma de gradul IV la Spitalul de Neurochirurgie din iași dupa ce a cazut pe scarile din propria locuinta.

Intre timp, ancheta continua, procurorii deschizand un dosar penal in rem pentru tentativa de omor. Sotul sopranei are calitate de martor in acest dosar.





Va reamintim ca, pe 9 mai, în jurul orei 23:00, soțul sopranei, pianistul Codrin Nicoară, a spus că artista ar fi căzut şi a găsit-o plină de sânge la capătul scărilor interioare din vila pe care o dețin în Aroneanu.

Un echipaj SMURD a găsit-o în comă, cu un traumatism cranio-cerebral.