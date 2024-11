Inainte de a primi moartea, a fost supus la mai multe chinuri. I s-a smuls limba, apoi i s-au infipt in toate madularele trestii. In urma acestor chinuri, a fost sagetat cu sulitele si astfel, si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Filumen;

- Sfantului Cuvios Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului;

- Sfantului Mucenic Ioan din Persida;

- Sfantului Urban, episcopul Macedoniei;

- Sfantului Mucenic Valerin;

- Sfantului Dionisie, episcopul Corintului;

- Cuviosului Pancosmie;

- Sfantului Cuvios Pitirun;

- Sfantului Fedros.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi praznuim pe:

Sfântul Mc. APOLONIE, senator roman (+186);

Sfântul Sf. Mc. SATURNIN, de neam grec, primul episcop de Toulouse (Franţa, 1257);

Sfinţii Mc. SATURNIN bătrânul şi SISINIE diaconul, din Roma (+305);

Sfântul TIRIDATE, regele Armeniei (sec. IV);

Sfântul Cuv. BRENDAN, stareţul Mănăstirii Birr (Irlanda, +571);

Sfântul Cuv. ACACHIE Ascultătorul din „Scara" (sec. VI);

Sfântul Sf. Mc. AVIV, episcop de Nekresi (Georgia, sec. VI);

Sfântul SADWEN, ucenicul Sfântului Cadfan (Anglia, sec. VI)

Sfântul Cuv. EGELWINE, întemeietorul Mănăstirii Athelney (Anglia, sec. VII)

Sfântul Ier. HARDOIN, episcop de Saint Pol-de-Leon (Franţa, sec. VII);

Sfântul Cuv. WALDERIC, întemeietorul Mănăstirii din Murrhardt (Germania, cca +817);

Sfântul Ier. RADBOD, episcop de Utrecht (Olanda, +917);

Sfântul Cuv. GULSTAN, monah în Bretania (Franţa, cca +1010);

Sfântul Cuv. NECTARIE Ascultătorul, de la Pecerska (sec. XII);

Sfântul Sf. Nou Mc. SERGHIE, preot (Rusia, +1941);

Sfântul Sf. Nou Mc. FILUMEN de la Fântâna lui lacov, din Samaria - Palestina (+1979);

Sfinţii Mc. VLASIE şi DIMITRIE de la Veroli (Italia);

Adormirea lui LEONTE Radu din Sibiu, mărturisitor în timpul prigoanei comuniste, care a suferit 23 de ani în închisoare (România, n. 1914 - +2011)

Maine, 30 noiembrie, facem pomenirea Sfantului Apostol Andrei (dezlegare la peste).

Sursă text: CalendarOrtodox.ro