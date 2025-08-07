Fenomenul se produce anual în luna august, iar în 2025, pasionații de astronomie, dar și curioșii care își doresc o experiență vizuală deosebită, sunt încurajați să privească spre cer după miezul nopții și până în zorii zilei de 13 august. Deși Luna Plină va domina cerul cu lumina sa, șansele de a vedea meteori rămân bune, mai ales pentru cei care știu unde și cum să privească.

Perseidele se întorc: ce trebuie să știi despre noaptea de 12 spre 13 august

Luna Plină va fi prezentă pe cer în acel interval, situându-se în apropierea planetei Saturn. Totodată, alte două planete vizibile vor completa spectacolul ceresc: Jupiter, aflat spre sud, extrem de strălucitor, și Marte, situat înspre est, recunoscut prin culoarea sa portocalie. Chiar și în condițiile unei vizibilități afectate de lumina lunară, meteori mai puternic luminați vor putea fi observați fără dificultate.

Observatorul Astronomic recomandă celor interesați de acest fenomen să evite să privească direct înspre Lună. În schimb, direcția ideală pentru observație este către est și în sus, cât mai deasupra capului. Asta oferă o șansă mai bună de a distinge meteori printre lumina lunară difuză.

Cum să te pregătești ca să nu ratezi stelele căzătoare

Pentru cei care doresc să se bucure de cât mai multe momente spectaculoase, o sesiune de observație de cel puțin o oră este ideală. În acest timp, privirea se poate adapta întunericului, iar frecvența meteoriților vizibili va crește. Perseidele sunt printre cele mai active și vizibile ploi de meteori din an, cu un număr ridicat de stele căzătoare pe oră în perioada de vârf.

Au crezut că este SFÂRȘITUL lumii. O minge de foc a traversat cerul Americii și a explodat cu puterea unei mini-HIROSHIMA -VIDEOâ

Totodată, cei care își vor petrece timpul afară privind cerul vor avea ocazia să se familiarizeze și cu unele constelații. Identificarea acestora poate adăuga o dimensiune educativă și fascinantă experienței. Cerul, chiar și cu influența luminoasă a Lunii, oferă suficiente repere pentru orientare și descoperire.

Luna, Saturn, Jupiter și Marte: o noapte cu adevărat specială

Configurația planetelor din noaptea de 12 spre 13 august transformă momentul într-o veritabilă demonstrație a frumuseții sistemului solar. Luna, în faza de maximă vizibilitate, va străluci în preajma planetei Saturn, cunoscută pentru inelele sale spectaculoase. Jupiter va domina partea sudică a cerului cu o strălucire impresionantă, în timp ce Marte va apărea în est, cu o nuanță portocalie distinctivă.

Toate aceste prezențe astrale oferă un cadru ideal pentru cei pasionați de observații cerești, dar și pentru fotografii interesați de cadre nocturne spectaculoase.

Un sfat simplu pentru o experiență completă

Observatorul Astronomic îndeamnă publicul să profite de cerul senin, dacă vremea permite, și să petreacă timp de calitate privind în sus. Nu este nevoie de instrumente speciale – doar de răbdare, atenție și un loc ferit de luminile urbane. Perseidele pot fi observate cu ochiul liber, iar strălucirea lor traversează cerul rapid, într-un spectacol discret, dar fermecător.

„Cer senin!”, transmite Observatorul Astronomic tuturor celor care își vor ridica privirea spre noaptea înstelată, în căutarea stelelor căzătoare care marchează vara cu una dintre cele mai frumoase întâlniri dintre om și Univers.

5 august 2025 este cea mai scurtă zi înregistrată vreodată. Pământul se rotește mai repede. Ce se întâmplă azi cu planeta noastră?