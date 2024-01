Ce este Cupido în astrologie?

Asteroidul Cupido se află în centura primară de asteroizi și a fost desemnat în onoarea lui Cupidon, zeitatea asociată cu dorința, atracția și afecțiunea. Harta ta natală indică preferințele tale în ceea ce privește ceea ce găsești atrăgător, iar mișcările corpurilor cerești vor influența locațiile sau situațiile specifice care te pot atrage la un moment dat. Cupido trezește o ardoare intensă care depășește normele și reglementările societale și trebuie subliniat că nu se limitează exclusiv la relațiile romantice. Cupido poate influența aspectele care îți captează interesul pentru scena întâlnirilor dacă ești singur. Pentru persoanele aflate în relații, acesta oferă îndrumări pentru înțelegerea factorilor care susțin intensitatea dorinței. Cupido ajută, de asemenea, la înțelegerea farmecului individual.

Cupido în Vărsător 2024

Cu Cupido în Vărsător, există posibilitatea ca brusc să ne îndrăgostim de cineva sau de ceva și să reușim să trecem peste pasiunea noastră la fel de repede. Este posibil ca oamenii și lucrurile de care devenim obsedați să nu fie tipice și să avem o apreciere pentru anormal.

În același timp în care Pluto se mută în Vărsător pe 20 ianuarie, această energie pasională are potențialul de a fi amplificată, chiar dacă cele două planete nu se vor alinia. Cu toate acestea, acest lucru are potențialul de a ne spori în mod semnificativ obsesia și, de asemenea, ne poate face să fim captivați. Vărsătorul are tendința de a fi detașat, dar odată ce devine atașat, îi este greu să renunțe la acel atașament. Acesta este un fenomen interesant.

Cu cât visăm mai mult la viitor, cu atât sperăm mai mult și cu cât ne prețuim mai mult independența, cu atât putem deveni mai obsedați de ea. De asemenea, este posibil să dezvoltăm sentimente pentru prietenii noștri și trebuie să ne asigurăm că aceste sentimente sunt autentice; altfel, ar putea distruge o prietenie.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Este posibil pentru tine să-ți exprimi infatuațiile în moduri neconvenționale atunci când Cupido este în Vărsător. În plus, s-ar putea să te îndrăgostești de prieteni sau de persoane care nu ai fi interesat în mod normal. De asemenea, ai capacitatea de a avea o pasiune mai puternică pentru viitorul tău.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Când Cupido este în Vărsător, ai potențialul de a deveni mai obsedat de destinația pe care o țintesti și de obiectivele pe care încerci să le îndeplinesti. Acest lucru te poate ajuta să faci progrese spre ceea ce doresti. Când vine vorba de putere, este posibil să ai o abordare mai convențională pentru a o obține.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Este posibil să fii obsedat de convingerile tale atunci când Cupido este în Vărsător și să le poți apăra cu pasiune. Este posibil să vorbesti despre faptul că acestea sunt importante pentru tine. Există, de asemenea, posibilitatea ca tu să devii obsedat să ai mai mult spațiu pentru a-ți face propriile lucruri și s-ar putea să faci un efort pentru a dobândi acest lucru.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

În prezența lui Cupido în Vărsător, ai potențialul de a fi mai pasionat, mai intens și mai obsesiv. De asemenea, ai capacitatea de a te arunca în proiecte, planuri, idei și relații. Ai abilitatea de a o lua în serios și de a te adânci în ea. Între timp, asigura-te că iei suficiente pauze.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ca urmare a prezenței lui Cupido în Vărsător, ai capacitatea de a-ți lua angajamente față de orice ești nebun și te poți arunca, de asemenea, în promisiuni. Există posibilitatea că trebuie să lucrezi pentru a obține un echilibru mai bun cu orice este în care esti implicat, precum și pentru a-ti face timp pentru tine.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Când Cupido este în Vărsător, ai potențialul de a dezvolta un ochi aprofundat pentru detalii și de a deveni mai obsedat de munca, treburile și proiectele mai mici. De asemenea, s-ar putea să descoperi că îți place mai mult munca. Esti capabil să realizezi mai mult ca urmare a acestui lucru și poti fi extrem de productiv. Un lucru de reținut, însă, este să nu te epuizezi.

