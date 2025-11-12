Într-un interviu acordat presei, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit o explicație surprinzătoare privind migrația electoratului PSD spre partide precum AUR, după recentul sondaj INSCOP.

Liderul social-democrat a respins ideea că românii ar fi nemulțumiți de corupție sau de ineficiența administrației, considerând că motivul pierderii de votanți este unul pur tactic.

Grindeanu susține că problema este comună tuturor partidelor „tradiționale” și este legată de inadecvarea mesajului la generațiile tinere și de absența din mediul online.

„Probabil că noi lipsim foarte mult din ceea ce înseamnă social media, modul în care se promovează aceste partide mai noi. Trebuie să corectăm acest lucru și-l vom corecta”, a declarat Grindeanu, subliniind că soluția este o prezență mult mai activă pe rețelele sociale.

Liderul PSD a insistat mult asupra faptului că ascensiunea partidelor noi (AUR, SOS, POT) se datorează unui „populism dus la extrem” și al unei prezențe agresive pe rețelele de socializare, adăugând sarcastic că „populismul nu dă de mâncare”.