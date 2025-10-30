„Nu. Sunt aici (la Târgu jiu – n.r.), dar nici invitat nu am fost”, spune Sorin Grindeanu, întrebat dacă a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcția de vicepremier de Oana Gheorghiu. Liderul social-democrat se află în teritoriu, pentru a participa la o serie de conferințe extraordinare ale organizațiilor locale, înaintea congresului din 7 noiembrie.

GHEORGHIU, ultima provocare a lui Bolojan, pentru a forța ruperea Coaliției?

Modul în care Oana Gheorghiu a ajuns să fie numită vicepremier, în ciuda criticilor privind atitudinea ei față de administrația Trump, a fost interpretat de o serie de politicieni și analiști drept o provocare a premierului Bolojan la adresa partenerilor social-democrați.

Faptul că Grindeanu nici nu a fost invitat la ceremonia de joi, așa cum el însuși a declarat, alimentează aceste supoziții.

Șeful social-democraților a solicitat retragerea propuneri pentru a evita compromiterea relației diplomatice cu Statele Unite și a calificat această nominalizare drept un potențial „dezastru ireparabil diplomatic” cu partenerul strategic al României.

Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului.