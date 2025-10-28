”Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim. Noi am luat această decizie, cred că am fost 4.700-4.800 de pesedişti care am votat online atunci, în urmă de câteva luni şi am votat într-un procent covârşitor să intrăm la guvernare, dar să intrăm pentru a fi parteneri serioşi, pentru a veni cu know-how-ul nostru, pentru a face politici publice pentru români, pentru a oferi ceea ce ştie PSD-ul, cu cunoştinţele sale, acea plus valoare în această coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu, la organizaţia PSD Teleorman, despre tensiunile din coaliţie.

Potrivit liderului social-democrat, ”faptul că nu suntem într-o poziţie din asta în care zice cineva ceva în coaliţie şi toţi ceilalţi trebuie să luăm poziţie de drepţi şi să spunem şi noi, câteodată, prea rar, din punctul meu de vedere, şi o să spunem mai des, că unele lucruri nu merg bine, că trebuie făcute altcumva, asta nu înseamnă că e lipsă de loialitate”.

Totodată, Sorin Grindeanu a dat asigurări că PSD nu va mai tăcea în coaliţie şi îşi va spune punctul de vedere.

”Ce s-ar dori de la noi? Dacă a fost proastă ordonanţa 52 să spunem că n-a fost proastă? Că am pus CASS pentru deţinuţii politici şi pentru veteranii de război, aşa refacem noi deficitul în România? Că am pus CASS pentru tinere mame, aşa refacem deficitul? Nu o să tăcem din gură. Asta nu înseamnă că sunt lucruri care duc…astăzi nu pot să ducă la ruperea coaliţiei, dar da, la un moment dat va exista o evaluare. Şi o vom face şi noi, în interior, o vom face în acelaşi for, cu toţi cei aproape 5.000 de colegi, nu vom decide singuri cei din conducere, pentru că aşa e corect”, a mai spus Grindeanu.

În plus, Grindeanu a menţionat că ”nimeni nu se aşteaptă din partea PSD-ului să fie în cadrul acestei coaliţii un partener care nu spune nimic, doar aplaudă şi aprobă politicile, fie ele câteodată şi proaste ale guvernului”.

”În fiecare zi, mergând în multe judeţe în ultimele săptămâni, în ultimele zile această întrebare e peste tot şi se repetă. În fiecare zi spun că nu, nu facem nicio moţiune, nu e cazul de noi majorităţi, dar există o preocupare pentru o guvernare coerentă, o guvernare eficientă, dar o guvernare care să se adreseze şi oamenilor”, a conchis Sorin Grindeanu.