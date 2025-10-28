Sorin Grindeanu a afirmat că a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, în cursul dimineții de marți.

Grindeanu nu a dorit să facă publice discuțiile cu președintele României, afirmând: „Sunt lucruri care, unele dintre ele, rămân, să spunem, până va fi o hotărâre ce poate fi dată publicităţii, ca discuții private”.

Grindeanu a subliniat că eficiența și empatia trebuie să meargă mână în mână în conducerea unei țări moderne, criticând ideea de a pune rezultatele în antiteză cu oamenii. El a precizat că PSD nu are rolul de a fi doar un partener pasiv în coaliție, ci unul activ, care propune și contribuie constructiv .

Liderul interimar al PSD a explicat că loialitatea nu înseamnă tăcere, ci sprijinirea partenerilor cu puncte de vedere clare și constructive, chiar dacă diferă de poziția guvernului. El a menționat că PSD aduce propuneri care uneori sunt mai bune decât cele ale guvernului, în interesul cetățenilor.

Referitor la proiectul privind pensiile magistraților, Grindeanu a exprimat speranța ca până la 28 noiembrie să fie adoptată o lege corectă și justă, evitând pierderea unor fonduri europene. El a afirmat că discuțiile continuă în cadrul coaliției și că rezultatul va fi cunoscut după ora 14.

„Eu cred următorul lucru, că nu trebuie să avem o ţară în care să punem oamenii şi românii mai presus, sau invers, rezultatele mai presus decât oamenii. Nu poţi să ai, să zicem, eficienţă, fără empatie, e un lucru rece. Să ai empatie fără eficienţă e ceva inutil. O ţară modernă trebuie să le aibă pe amândouă. Trebuie să ai politici şi rezultate care să se adreseze oamenilor, nu doar rezultate seci şi lucruri seci care se pun în antiteză cu oamenii. Trebuie să mergi pe ambele lucruri.

Eu nu concurez cu Ilie Bolojan. Eu concurez cu această idee de a pune oamenii versus rezultate. Cu asta nu sunt de acord nici eu, nici PSD-ul. Lucrurile în care n-am avut consens n-au fost adoptate. Vom vedea în viitor dacă are nevoie sau nu.

PSD nu îşi înţelege rolul în coaliţie ca fiind unul în care stăm şi aprobăm tot ceea ce vine dintr-o anumită zonă şi noi suntem doar pe post de aprobatori sau aplaudaci.

PSD-ul îşi înţelege rolul în coaliţie de tip următor, să venim de fiecare dată cu propuneri pe care noi le considerăm a fi bune pentru români, să venim cu propuneri care sunt câteodată mai bune decât cele care vin dinspre guvern, ăsta-i rostul unui partener loial. Loialitatea nu înseamnă că avem tăcere dinspre coaliţie. Loialitatea într-o coaliţie ţine inclusiv de a-ţi spune cu tărie, apăsat, punctele de vedere, în mod constructiv. Asta facem.

Eu nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care în 28 noiembrie n-avem o lege aprobată (n.r. proiectul privind pensiile magistraților). Eu vreau să fac tot ceea ce e posibil, cu ajutorul coaliţiei, în coaliţie, nu Sorin Grindeanu, ci în coaliţie, să găsim soluţia ca până în 28 noiembrie să avem o lege corectă, o lege justă, o lege care se repare din toate aceste inechităţi, să o avem în vigoare în data de 28 şi să nu pierdem aceşti bani. Asta e ceea ce îmi doresc. Altceva, cred că speculăm. O să vedem după ora 2, la coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu