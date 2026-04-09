Participarea la slujba de Înviere, în creștere

Datele colectate în perioada 1-7 aprilie 2026 indică faptul că 75,6% dintre respondenți spun că vor merge la biserică în noaptea de Paște. În același timp, 21,7% afirmă că nu vor participa, iar 2,7% sunt indeciși sau nu au oferit un răspuns.

Comparativ cu anul anterior, interesul pentru slujba de Înviere este în creștere. În 2025, doar 65,9% dintre români au declarat că au fost prezenți la ceremonia religioasă, în timp ce aproximativ o treime nu au luat parte la eveniment.

Analiza sociologică arată că participarea este mai ridicată în rândul persoanelor tinere și de vârstă medie, al celor din mediul rural și al angajaților din sectorul public. De asemenea, o prezență peste medie se observă în rândul utilizatorilor activi de rețele sociale.

Ponderea celor care nu au răspuns a fost de 0.1%. Participanți mai numeroși decât media sunt votanții AUR, persoanele între 18 și 44 de ani și angajații din sectorul public.

Cei care nu au participat mai frecvent decât restul populației includ votanții PNL, persoanele peste 45 de ani și cei cu studii superioare.

Cum percep românii sărbătoarea Paștelui

Pentru cei mai mulți români, Paștele rămâne în primul rând o sărbătoare religioasă. Aproximativ 73,4% dintre participanții la sondaj consideră că semnificația principală a acestei perioade este una spirituală.

Votanții AUR și PSD consideră Paștele în primul rând religios.

Alți respondenți privesc Paștele din perspective diferite:

12,1% îl asociază în special cu reuniunile de familie

6,9% îl văd ca pe o tradiție culturală

5,4% îl percep ca pe o sărbătoare comercială

sub 1% îl consideră o simplă perioadă liberă

Există și diferențe notabile între diverse categorii sociale. Persoanele vârstnice, cele din mediul rural sau cu un nivel de educație mai redus tind să accentueze dimensiunea religioasă. În schimb, românii cu studii superioare și cei din mediul urban privesc mai des Paștele ca pe un moment dedicat familiei. Printre cei care au o astfel de părere se numără și votanții PNL.

Planurile românilor pentru minivacanța de Paște

Sondajul relevă că majoritatea covârșitoare a românilor preferă să rămână acasă în perioada sărbătorilor. Astfel, 76,2% spun că vor petrece Paștele în propriul cămin.

Alte opțiuni menționate includ:

9,6% vor merge în vizită la rude sau prieteni

2,5% intenționează să călătorească în țară

1,8% plănuiesc vacanțe în străinătate

În același timp, 3,7% nu și-au stabilit încă planurile, iar 6% declară că nu vor face nimic special.

Datele mai arată că persoanele în vârstă și locuitorii din mediul rural sunt cei mai înclinați să rămână acasă, în timp ce vizitele la familie sau prieteni sunt mai frecvente în rândul celor activi profesional și al locuitorilor din marile orașe.

Metodologia cercetării

Studiul a fost realizat prin interviuri telefonice (metoda CATI) pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele confirmă faptul că, în ciuda schimbărilor sociale și economice, Paștele rămâne una dintre cele mai importante sărbători pentru români.