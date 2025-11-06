Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Generală a Municipiului București, cu cine ați vota?



CĂTĂLIN DRULĂ(USR)- 25%

ANCA ALEXANDRESCU(independent, susținută de AUR)- 20%

DANIEL BĂLUȚĂ(PSD)- 19%

CIPRIAN CIUCU(PNL)- 13%

VIRGIL ALEXANDRU ZIDARU,,MAKAVELI”(independent)- 6%

ANA CICEALĂ(SENS)- 3%

EUGEN TEODOROVICI(independent)- 1%

ALȚII/NU ȘTIU/ NU RĂSPUND- 13%

SURSA SONDAJ ICSCB



Sondajul a fost realizat online, la comanda lui Ninel Peia, presedinte Fondator Partidul Neamul Românesc, senator Grup Parlamentar PACE - Intai Romania, de către Institutul pentru Cercetare Comportamentală și Biometrie, in perioada 1-5 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1050 de respondenți adulți, rezidenți în municipiul București, cu vârsta de peste 18 ani. Metoda de culegere a datelor prin chestionar online (CAWI- Computer Assited Web Interviewing). Marja de eroare a sondajului : ±3%

„Sondaj primar București, noiembrie 2025!

Un nou sondaj de opinie, realizat la comanda mea, în calitate de senator și chestor al Senatului României, arată o competiție deschisă pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă (USR) 25%, Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) 20%, Daniel Băluță (PSD) 19%, Ciprian Ciucu (PNL) 13%, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli - independent) 6%, Ana Ciceală (SENS) 3%, Eugen Teodorovici (independent) 1%, alții 13%. Rezultatele confirmă o schimbare de paradigmă politică în București. Electoratul caută alternative în afara partidelor tradiționale. Segmentul suveranist, reprezentat de Anca Alexandrescu și Virgil Zidaru (Makaveli) însumează 26%, devenind o forță electorală semnificativă, capabilă să decidă primarul Bucurestiului. Am încredere că Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) va recupera în perioada următoare, pentru că vorbește limba oamenilor simpli și vine cu o energie autentică, de jos în sus. Sloganul lui „Primarul oamenilor simpli” începe să prindă rădăcini în conștiința bucureștenilor care s-au săturat de promisiuni goale. Capitala nu mai este împărțită între partide, ci între vechiul sistem și o nouă energie civică. Românii din București transmit un mesaj clar, nu mai vor lozinci, ci oameni care îi reprezintă cu demnitate. Senator Ninel Peia, Chestor al Senatului României”, scrie Ninel Peia.