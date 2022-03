Soldatul rus care s-a predat ucrainenilor cu tot cu tanc a negociat prin SMS

Kyrylo Loukerenko, jurnalist și director executiv al unui post de radio din Ucraina, a relatat că ”un soldat rus pe nume Mișa și-a adus tancul la serviciile de informații militare ucrainene. Aceștia identifică în mod regulat telefoanele soldaților ruși și le trimit prin SMS condițiile de predare. El i-a sunat înapoi și le-a oferit predarea în schimbul banilor și al siguranței”.

După stabilirea locului de întâlnire, forțele ucrainene au trimis și o dronă, pentru a se asigura că nu este o înscenare, după care au acționat. De altfel, militarul rus le-a și spus ucrainenilor că vine singur să se predea, pentru că restul echipajului tancului a dezertat deja, iar moralul camarazilor săi este scăzut, "în general”, potrivit sursei citate.

A Russian soldier called Misha brought his tank to the Ukrainian military intelligence. They regularly identify phones of Russian soldiers and text them conditions for surrender. He called them back and offered surrender in exchange of money and safety.



