Cândva favoritul lui Putin, Serghei Șoigu este acum marginalizat de președintele rus. După retragerea trupelor rusești de la Kiev, Putin ar fi încercat să conducă personal armata, însă a renunțat. Acum trece peste capul lui Șoigu și se consultă direct cu comandanții militari care sunt implicați în operațiunile de luptă, cu toate că ministrul rus al Apărării este aparent la conducerea armatei ruse.

Ministerul britanic al apărării consideră că Șoigu s-a luptat mult timp pentru a-și depăși lipsa de experiență militară, deoarece și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sectorul construcțiilor și în cadrul ministerului situațiilor de urgență.

"Rapoarte recente ale presei ruse independente au susţinut că, din cauza problemelor cu care se confruntă Rusia în războiul împotriva Ucrainei, ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, este acum marginalizat în cadrul conducerii ruse, comandanţii operaţionali informându-l direct pe preşedintele Putin cu privire la cursul războiului", transmite Ministerul britanic al Apărării, citat de The Guardian.

"Ofiţerii şi soldaţii ruşi cu experienţă de primă mână în război îl ridiculizează probabil în mod obişnuit pe Şoigu pentru conducerea sa ineficientă şi neatentă, în condiţiile în care progresele Rusiei au stagnat", mai notează Ministerul britanic al Apărării în actualizarea zilnică a situației de pe frontul din Ucraina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



Find out more about the UK government\"s response: https://t.co/UbLfTGATDr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9