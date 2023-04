Un tânăr aflat sub influenţa drogurilor a fost oprit de către poliţiştii Biroului Poliţie Autostrăzi pe autostrada A1 Ramnicu Vâlcea – Deva, după ce a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 178 de kilometri/ oră pe o porţiune de drum unde viteza maximă admisă este de 130 de kilometri/ oră. El a fost amendat şi a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Hunedoara, a fost înregistrat de aparatul radar joi după-amiază, în jurul orei 13,00, la kilometrul 316 al autostrăzii A 1, pe raza judeţului Alba, conducând un autoturism cu viteza de 178 de kilometri/ oră pe o porţiune de drum unde viteza maximă admisă este de 130 de kilometri/ oră.

”În urma testării conducătorului auto cu aparatul drugtest, a rezultat că era sub influenţa drogurilor, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii prezenţei, în organism, a substanţelor interzise. Faţă de tânăr, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, informează Inspectoratul de Poliţie Alba.

Pentru depăşirea limitei legale de viteză, şoferul a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 1.305 lei.