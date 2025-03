„Șoferul autobuzului 1986 de pe traseul 41 – sens Ciurea a intervenit pentru a calma situația și a proteja pasagerii, însă, în loc de respect, a fost atacat brutal. În urma loviturii, șoferul a fost rănit grav și a ajuns la spital, unde i s-au acordat îngrijiri medicale.

Mărturia șoferului:

„În stația Târgu Cucu, traseu 41, direcția Ciurea, în timp ce eram oprit pentru urcare/coborâre, am observat o persoană care agresa și hărțuia un călător în vârstă, trăgându-l de mână. Înainte de asta, un pasager mi-a semnalat că există un individ cu un comportament neadecvat – bea și țipa în autobuz. Când am ajuns în stație, am constatat că exact acel individ agresa persoana în vârstă. Am intervenit și i-am cerut să coboare. Și alți călători au văzut scena și au insistat să părăsească autobuzul. A coborât, dar înainte să apuc să închid ușile, a urcat din nou. Am mers la el să-l dau jos, dar de data aceasta a sărit direct la bătaie – m-a lovit cu pumnul și a fugit. Incidentul a avut loc la ușa numărul 2, în interiorul autobuzului. Camerele de filmat funcționează și sper că vor ajuta la clarificarea situației.”

Cel mai trist este că nimeni nu a intervenit. Doar șoferul a avut curajul să ia atitudine și, din păcate, el a fost cel care a avut de suferit.

Siguranța șoferilor și a călătorilor trebuie să fie o prioritate! Cerem măsuri ferme pentru protecția angajaților noștri!”, a transmis Compania de Transport Public Iași.