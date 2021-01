Șofer BEAT, urmărit în trafic de polițiștii din Vrancea

Soferul cu mașina avariată s-a luat după conducătorul de origine macedoneană și a sunat la numărul de urgență 112. În plus, poliția a organizat un filtru. Bărbatul nu a vrut să se supună etilo-testului, fiind depistat ulterior cu halenă alcoolică. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului. Bărbatul în cauză a fost ulterior internat într-o unitate medicală de specialitate. Citește continuarea pe realitateadevrancea.net.