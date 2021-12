„Am căpătat un titlu nobiliar acum recent despre care eu nu știu? Pentru că se titra <<Baronul>>... Am văzut un titlu...”, a declarat ironic Dumitru Buzatu într-o intervenție marți seara la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„Am sunat ca sa multumesc pentru promovarea actiunii de duminică. La CNA nu am sunat eu, am desemnat un consilier sa ia legatura cu dvs, am sunat peste tot. Și am sunat o cunostinta de la CNA. Asta e întâmplarea reală”, a explicat Buzatu după ce a fost întrebat de Anca Alexandrescu de ce a reclamat la CNA știrile în care s-a menționat că s-a îmbrăcat în Moș Crăciun.

Întrebat de Anca Alexandrescu de ce a ales să îmbrace haina lui Moș Crăciun zilele trecute, Dumitru Buzatu a spus că „nu sunt nemulțumit, m-am bucurat de atenția postului dvs de televiziune. E adevărat , eu nu am văzut emisiunea, dar m-a supărat un pic atribuirea acelui... titlu de baron. Sau m-a intrigat mai degrabă. Întotdeauna am protestat împotriva acestuia.

Întrebat de ce nu a făcut mai mult în județ, legat de calitatea drumurilor, fiind la al treilea mandat la conducerea Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu a replicat că a făcut „cât a putut”.

„Așa cum arată străzile, nu credeti ca puteati face mai mult pentru cetateni decât să vă imbracati in Moș Crăciun?”, l-a întrebat Anca Alexandrescu pe Dumitru Buzatu.

„Dacă doriți să candidați la Consiliul Județean, aveți întreaga libertate să o faceți... Eu am făcut cât am putut anii aceștia. Cunosc etichetele astea. Dvs nu știți realitățile din județul Vaslui”, a răspuns președintele CJ Vaslui.

„Drumurile pe care le vedeti nu sunt in administrarea noastra, desi noi facem eforturi foarte mari sa sprijinim unitățile administrativ-teritoriale. În ceea ce priveste administratia judetului, vă asaigur că am facut tot ce era posibil cu ce am avut noi la dispozitie în toti anii cât am fost la conducerea Consiliului Județean. Așa a fost posibil ca în zona administrata de noi să ajungem la aproape 1000 de km de drumuri asfaltate”, a mai spus Dumitru Buzatu.

Legat de costumul de Moș Crăciun pe care l-a îmbrăcat pentru a merge la mai multefamilii nevoiașe, Dumitru Buzatu a afirmat că „în primul rând nu am făcut pentru prima data lucrul acesta . Este o acțiune privată a unei organizații neguvernamentale, din care fac parte și eu ca voluntar, și an de an facem lucrurile acestea. Nu numai ducând daruri copiilor din localitățile în care identificăm noi că sunt familii mai necăjite. Toate lucrurile acestea sunt făcute într-un mod absolut legal. Provenineta fondurilor e licită, e contributia unor donatori și a noastră, și noi ne numărăm printre donatorii aceștia. Și este o chestiune care, cred eu, trebuie apreciată. Și urmată și de alții. (...) Repet, vom continua să facem acțiunile acestea, pentru că ele sunt niște acțiuni de suflet ale noastre”.

