Cântărețul le-a transmis fanilor lui că nu ar trebui să creadă în tot ceea ce apare în mediul online, deoarece escrocii mint cu numele lui doar pentru a se folosi de unele beneficii. Artistul a tras un semnal de alarmă:

„A apărut o nouă escrocherie pe rețelele sociale... se fac live-uri în numele meu pe niște conturi false, cu poza mea, în care se cer sau se dau bani sau alte lucruri nebune. Îmi trimit oamenii conturile respective. Aș vrea să le dați raport! Eu nu am făcut live-uri decât pe conturile mele oficiale, adică pe Instagram sau pe Facebook-ul meu oficial, care are peste trei milioane de urmăritori sau pe TikTok-ul meu oficial, care are peste un milion o sută de urmăritori, deci să nu credeți vrăjelile astea! Eu nu dețin aceste conturi! Nu vă lăsați înșelați de povestea asta! Mare grijă!”, a scris Smiley pe rețelele sale de socializare.

