O doctoriţă de la Unitatea de Primiri Urgenţe Pediatrie a Spitalului Judeţean Vâlcea este cercetată de poliţie după ce o mamă a depus reclamație împotriva ei.

Într-o postare pe Facebook, mama a relatat că medicul de la UPU Pediatrie, unde s-a prezentat luni, l-ar fi lovit pe copil peste mâini şi l-ar fi bruscat.

“Efectiv l-a agresat fizic în faţa mea! Să nu mai spun că l-a rănit cu paleţica în gură de l-am găsit cu sânge şi zgârieturi. Este vorba despre doamna doctor pediatru Robescu! Când am întrebat cum este posibil aşa ceva am primit răspuns: “copilul m-a zgâriat şi de aceea l-am lovit”! Am sunat la poliţie fără să mai stau pe gânduri, iar la sosirea echipajului de poliţie a minţit vehement spunând că doar i-a dat mâinile jos de pe ale ei şi i-a zis să se potolească pentru că eu nu am cooperat pentru consult şi am lăsat copilul să facă ce vrea”, a scris mama copilului.

Femeia a mai afirmat că va sesiza şi Colegiul Medicilor cu privire la comportamentul doctoriţei şi va face şi plângere penală împotriva ei.

Reprezentanţii IPJ Vâlcea au confirmat că s-a depus o plângere și se fac cercetări. In schimb, la Colegiul Medicilor Vâlcea nu fusese depusă nicio reclamație, până joi.