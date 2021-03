Un elev în vârstă de 7 ani de la şcoala generală din comuna Repedea, județul Maramureș, a fost agresat fizic de un bărbat care a intrat la ora de curs, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Ionela Cozma.

"Poliţiştii au constatat faptul că, în jurul orelor 10.00 (luni- n.r.), un bărbat de 49 de ani din Repedea a pătruns în incinta unităţii de învăţământ, unde a agresat un minor de 7 ani", a spus Cozma.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Potrivit presei locale, este vorba de tatăl unei colege de clasă a băiatului, care a spus acasă că acesta ar lovi-o.

„Ieri, fratele meu a fost bătut în sala de clasă de tatăl unei colege. Se pare că fata ar fi spus acasă că ea nu mai vrea să meargă la școală pentru că băiatul o lovește. Tatăl fetei a venit la școală nervos, a intrat în sala de clasă deși era oră. A întrebat cine este Abel. Copiii nu au înțeles care este de fapt problema și au arătat spre Abel. Acesta a venit direct la copil și l-a lovit peste față”, scrie emaramures.ro, citând o relatare în scris pentru publicația locală.

Mama elevului a fost chemată la școală de învățătoarea lui Abel. Ajunsă la unitatea de învățământ, directorul i-a explicat mamei episodul.

„Neștiind ce să facă, mama fratelui meu m-a sunat. Am sfătuit-o să mergem la poliție. Am însoțit-o la sediul poliției, unde a dat o declarație. După un timp am fost informați că bărbatul, în vârstă de aproximativ 48 ani, a fost chemat la poliție, unde și-a recunoscut fapta. El ar fi spus că fata a mințit că fratele meu a lovit-o doar pentru a nu merge la școală. Fratele meu va fi dus la psiholog pentru că nu mai vrea să meargă la școală de frică”, a mai relatat acesta, pentru emaramures.ro.