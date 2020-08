Situație dramatică pe vaporul cu refugiați al lui Banksy! Apelul disperat din Mediterană, ignorat ore întregi

Plecat la 18 august din Spania în cel mai mare secret, vaporul „Louise-Michel” nu a mai putut avansa după ce a salvat vineri alţi 130 de naufragiaţi, şi a cerut ”o asistenţă imediată”, anunţând că a contactat autorităţile italiene şi malteze.

Un migrant a murit la bord, iar mai mulţi sunt răniţi.

Nava umanitară, care numără doar zece membri ai echipajului, a lansat un apel la ajutor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce o persoană a murit la bord.

Sâmbătă, nava era, din cauza suprapopulării, incapabilă să avanseze, iar 33 de persoane au rămas pe o plută amarată la navă.

”Situaţia este dramatică (...). Sunt multe femei, dar şi copii, mulţi oameni au probleme medicale grave din cauza arsurilor de benzină şi numeroaselor ore petrecute pe mare”, a anunţat într-un comunicat și organizația Mediterranea.

Pe contul de Twitter (@MVLouiseMichel) a fost transmis un mesaj în care se spune că „nu am fost în primejdie, am desfășurat plute de salvare doar când a fost atinsă limita de capacitate în timp ce așteptam asistență. Echipajul și oaspeții erau în siguranță”.

The crew managed to keep #LouiseMichel stable for almost 12h now. Our new friends told us they lost 3 friends on their journey already. Including the dead body in our one life raft, that makes 4 lives vanished because of Fortress Europe... And we are still waiting. pic.twitter.com/Te2PKCv2Gn