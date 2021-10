Florin Roșu a precizat că, în valul 4 al pandemiei, peste 95% dintre pacienți au nevoie de oxigenoterapie în doze mari.

”Spitalul mai are oxigen medicinal pentru tratamentul pacienților Covid-19 pentru 3 ore și jumătate. Am primit informări că undeva în jurul a 3 ore mașina cu oxigen va veni și va putea să aliumenteze stocatoarele și să schimbăm buteliile.

La Universitate, noi am învățat că pacienții trebuie tratați cu oxigen medicinal, filtrat încât să nu aibă impurități.

Meseria mea este de medic, specialitatea ATI, știu ce reprezintă un pacient care are nevoie de oxigen, știu nevoia spitalului. Luna trecută, peste 11 miliarde de lei vechi a fost factura la oxigen. Nu ne uităm din punctul acesta de vedere, pentru că pacienții trebuie îngrijiți.

Am primit o circulară în care ni se spunea să folosim oxigen tehnic. În momentul de față, domnul doctor Arafat este comandantul acțiunii, mă conformez directivelor pandemiei, dar pacienții se află pe primul plan.

Necesarul este mult depășit comparativ cu necesitățile, dar datoria noastră și a mea, ca manager, este și va rămâne îngrijirea corectă a pacienților, care impune oxigenoterapia. Nu vom face rabat de la acest deziderat”, a declarat managerul spitalului.