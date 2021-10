Spitalele din România au devenit un front de război, iar medicii au fost nevoiți să găsească soluții pentru a putea îngriji pacienții care au nevoie de internare. Secțiile de terapie intensivă sunt arhipline, iar unitățile de primiri Urgențe reprezintă acum pentru mulți bolnavi o șansă la viață. La Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală sunt în jur de 60 de pacienți.



În corturile de la spitalul Sf. Pantelimon sunt tratați bolnavii de COVID-19 în stare gravă care nu mai au loc în interiorul spitalului. Pentru a putea fi ingrijiti in conditii decente, un echipaj de pompieri este amplasat aici 24 din 24 de ore pentru a furniza căldură pacienților, potrivit Realitatea PLUS.

„Acel cort este instalat la noi in curte de pe la jumatatea lunii septembrie. Sectia ATI a fost plina in permanenta, motiv pentru care pacientii de ATI raman in ingrijirea medicilor de la UPU pe o perioada nu tocmai OK, adică stau si cate o saptamana la UPU”, a declarat dr. Fiorela Mitoiu, medic-șef UPU Spitalul Panteimon, la Realitatea PLUS.

„La nivelul spitalului, jumatatea din sectia de ortopedie de la etajul 5 a fost transfotmata in sectie de ATI-COVID. Tot etajul 4 sectia de medicala cardiologie a fost transformat in sectie pentru COVID pozitiv, sunt 62 de paturi cu oxigen. În cadrul UPU sunt pacienti care stau pe scaune, stau pe alte bancute din cadrul spitalului ca sa le putem asigura un loc la oxigen”, a mai explicat medicul Fiorela Mitoiu de la UPU Pantelimon, la Realitatea PLUS.

Doctorii spun că valul patru este mai agresiv decât cele anterioare din cauza tulpinii Delta, iar oamenii ajung la spital în ultimul moment.

Aproape 1.400 de pacienți cu SarsCov2 sunt internați la urgențe în toată țara. Mulți pierd lupta cu virusul înainte să se găsească un pat liber în ATI. Însă, sunt și pacienți care reușesc să învingă boala.

Numărul infectărilor se menține ridicat, iar rata de incidență în Capitală a depășit pragul de 13 cazuri la mia de locuitori. Iar aceeași situație este și în Ilfov unde au fost introduse restricții: masca obligatorie și carantina de weekend.